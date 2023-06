La iglesia La Luz del Mundo se fundó en 1926 y tiene su sede central en Guadalajara, México. Dicen ser “la restauración de la Iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I”. Tienen más de 15.000 templos en 58 países, incluido Bolivia.

“Aquí es el Día del Padre. Feliz día Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Por los cuidados, amor y protección que nos da. Que el Señor cumpla todos los deseos de su corazón. Son los deseos de sus hijos en Bolivia”, dice uno de los mensajes de la congregación La Luz del Mundo en el país a su máximo líder religioso.

En junio de 2019, su máximo líder religioso Naasón Joaquín García fue detenido en un aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos acusado de tráfico humano, pornografía infantil y abuso sexual de menores de edad. Pero no fue hasta 2022 que fue condenado a 16 años y ocho meses de privación de libertad, sólo por los delitos sexuales.

Durante el juicio, el testimonio de las víctimas fue demoledor. Por turnos contaron todos los vejámenes a los que fueron sometidas.

“Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas que me forzaste a hacer y que no he sido capaz de olvidar”, señaló una de ellas.

El apóstol era acusado de tener un grupo de “doncellas”, niñas y adolescentes que eran reclutadas por fieles de su organización. Todas eran coaccionadas hasta ser vejadas por el apóstol de Jesucristo, según el diario El País.

Se les pedía hacer bailes sugerentes, tomarse fotografías en lencería, hacer masajes y tener relaciones sexuales, pese a que se negaron explícitamente. La asistente del apóstol se declaró culpable y aceptó que era ella quien reclutaba a las víctimas.

En Bolivia, esta iglesia tiene gran presencia en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro. Dentro de sus templos las mujeres y varones se sientan separados; ellas a la izquierda del pastor y ellos a la derecha.

Ellas llevan una especie de mantilla en la cabeza y guardan normas estrictas de fe. En los diferentes templos reciben los saludos del “apóstol” encarcelado y oran por un pronto reencuentro.

Pese al encierro, Naasón Joaquín García mantiene el control de toda la iglesia y de su congregación.