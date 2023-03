A Nadia le ofrecieron trabajar en un parvulario de la ladera oeste de La Paz, para que cuide de los pequeños porque “le gustaban” los niños. Ella no había tenido ninguna formación, pero luego estudio la carrera de parvularia en un instituto y logró titularse. Trabaja más de seis años con pequeños de seis meses de edad a cinco años, pero afirma que es importante continuar estudiando, aunque no conoce dónde capacitarse más.

El director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa en Bolivia, Noel Aguirre, explicó que es importante fortalecer la formación del recurso humano de la gente que trabaja en los centros de primera infancia, llámese guardería, parvulario, entre otros, para fortalecer el desarrollo de la primera infancia.

“Hemos identificado que la gente que trabaja en estos centros no accede a esa formación porque no conoce de ellos, no cuenta con recursos o porque no son adecuados a su especialidad”, afirmó.

Por ello, él a la cabeza de la OEI y el director general ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Iván Iporre, firmaron un convenio para fortalecer esa formación y ofrecer cursos cortos, diplomados para que los profesionales de esos centros se capaciten. Pero diseñan una estructura para que todos los centros que forman a estos profesionales cuenten con un solo plan curricular.