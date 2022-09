Identifican y citan a declarar al hombre que agredió a dos mujeres en La Paz

Según la investigación preliminar, el agresor sería un profesional del área de economía y docente universitario.

El lunes se hizo viral un video en el que se observa cómo dos mujeres son víctimas de agresión machista y acoso por parte de un hombre que las insulta y amenaza, incluso delante de un oficial de la Policía.

“Vos que m... lo único que mueves es el c... Quieres filmarme, quieres que te la muestre, te encantaría verla no c..., ni siquiera pagado te la metería...Te vas a acordar de esa película toda tu vida c...”, expresa el hombre que agrede a las dos mujeres que iban a bordo de un vehículo particular.