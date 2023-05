La Iglesia católica calificó ayer de “error” los abusos cometidos por el jesuita español Pedrajas, conocido como padre Pica, y dijo que ven en esos hechos una “oportunidad de purificación” en su seno. Además, solicitan que el caso no se politice ni se les estigmatice.

“Lo que pedimos aquí es que no se politice, que no se estigmatice a la Iglesia porque no es toda, a veces cuando pasa esto, se agarra que la Iglesia (sic). Nosotros somos parte de la Iglesia, nosotros somos Iglesia y no somos todos los que hemos cometido el error. Entonces ahí a veces se crea un error, se abarca todo”, indicó monseñor René Leigue durante su homilía dominical en la ciudad de Santa Cruz.

Expresó que oran por la congregación y por los sacerdotes. Añadió que aquello que ya se inició debe continuar: “Que se investigue como debe ser, hay autoridades adecuadas y que les corresponde hacer esto”.

Prosiguió y dijo que se solidarizan con lo que está pasando con la congregación de los jesuitas, pero que todo “error” y todo “delito”, hay que investigarlo y hacer justicia.

“Estamos en un momento muy difícil, tanto a nivel país como a nivel de Iglesia. Ustedes ya conocen, nos solidarizamos con lo que está pasando con la congregación de los jesuitas. Sabemos que no son todos los sacerdotes, unos o alguno ha cometido error y por eso es por lo que, en estos días, se habla mucho de eso, es un tema de comentario, pero todo error, todo delito hay que investigarlo y hay que hacer justicia”, insistió Leigue.

“Purificación”

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, se refirió también al caso del jesuita Pedrajas y manifestó que estos hechos deben ser un motivo para buscar el “camino de la purificación”.

“Estos hechos dolorosos y condenables serán motivos para hacer un camino de purificación en la Iglesia. Sin olvidar que Jesucristo resucitado es el camino la verdad y la vida y sigue caminado con nosotros y nos invita a seguir fomentando, cultivando y haciendo el bien y desterrando el mal (...)”, manifestó monseñor Pesoa, durante la homilía del quinto domingo de Pascua.

También señaló que, como Iglesia, ante la denuncia de pederastia vivieron la noticia con “mucho dolor” porque es el delito de uno de sus “hijos” y que al respecto fueron vertidos comentarios y opiniones de acuerdo con el modo de pensar y entender.

“Se ha escuchado condena, reproche, rabia, molestia y no es para menos, de lo sucedido. Pero también no ha sido extraño que en otros hayan despertado contra la Iglesia, sentimientos de odio, o buscando desacreditarla totalmente, principalmente en aquellos que les molesta el compromiso evangélico de la Iglesia y también porque no la conocen. Estos hechos dolorosos y condenables serán motivos para hacer un camino de purificación en la Iglesia”, manifestó.

Luego de que a fines de abril pasado se revelaron los actos de pederastia del sacerdote español Pedrajas, la Iglesia católica manifestó que condena los abusos cometidos por el jesuita, pidió perdón a las víctimas e indicó que espera que el tema no se politice.

“Como Iglesia condenamos estas acciones, nos solidarizamos con las víctimas que han sufrido hechos de abuso sexual, les pedimos perdón y les manifestamos que compartimos su sufrimiento y decepción por estos graves hechos que han marcado sus vidas y han sido causa de profundo dolor”, se lee en el comunicado que emitió la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el miércoles 3 de mayo.

Sobre el tema también se pronunció la Compañía de Jesús en Bolivia, mediante su provincial Bernardo Mercado. Ese grupo enfrenta la peor crisis desatada a raíz de la publicación del diario del sacerdote Pedrajas, fallecido en 2009, pero que dejó escrito que abusó sexualmente de unos 85 niños, la mayoría de ellos en el colegio Juan XXIII en Cochabamba.

Sobre las acciones que toma la Compañía de Jesús, Mercado indicó a este medio que se reaccionó de inmediato, primero con la emisión de un comunicado, el mismo día en que se publicó la investigación del diario El País. Dijo que en esa nota se repudian todos los actos revelados y se manifestó el compromiso para colaborar con las víctimas en los daños que puedan existir y en la investigación en curso.

“Al día siguiente, en la Compañía de Jesús se tomó la decisión, para facilitar las investigaciones, de suspender a todos los exprovinciales, que los hemos distinguido en dos grupos: un grupo que estuvieron en ejercicio de funciones en vida de Alfonso Pedrajas, y otro grupo que son posteriores al fallecimiento. Esto no con el afán de acusar a nadie ni determinar (responsabilidades) en este momento preliminar, sino para mostrar nuestra voluntad de una investigación clara, transparente, donde la justicia sea justicia. Y también se sentó la denuncia en la Felcv”, afirmó el religioso que está a cargo de la Congregación de los Jesuitas, implicada en el hecho.