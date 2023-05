En los últimos días, un periódico español develó un caso de pederastia que involucra al sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas. La fiscalía inició una investigación, fueron convocados a declarar el Superior Provincial de Bolivia de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado y el sacerdote Osvaldo Chirveches, quienes mostraron su compromiso para esclarecer este hecho.

En ese sentido, la autoridad eclesial agregó que se han escuchado palabras de condena de toda índole contra la iglesia, incluso despertando sentimientos de odio, con el objetivo de desacreditarla. Dijo que se olvida las acciones en beneficio de la población boliviana y su compromiso evangélico que muy pocos conocen.

“Se ha escuchado palabras de condenas, palabras de reproche, de rabia, palabras de molestias y no es para menos, por aquello que ha sucedido. Pero también debemos decir que no ha sido extraño que, en otros, haya despertado contra la Iglesia sentimiento de odio o buscando desacreditarla totalmente, olvidando todo lo bueno que seguramente se ha hecho y se continuará haciendo, principalmente en aquellos a quienes les molesta el compromiso evangélico de la Iglesia porque también no conocen y no conocemos a la Iglesia”, argumentó.

Frente a estos hechos dolorosos y condenables, monseñor Pesoa pidió a los feligreses hacer un camino de purificación en la Iglesia, con la valentía de poder recorrerlo para encontrar la verdad y la vida. Pidió no desanimarse ante esos hechos y que esto ayude a reafirmar el compromiso de defender lo bueno.

“En ese camino que debemos peregrinar mientras vivimos en este mundo que el Dios de la vida, que el Dios que es el camino y que el Dios que es la verdad, nos ayude a comprometernos por defender lo bueno, por defender y hacer siempre el bien. Dios nos acompañe y Dios siga guiándonos. Así sea”, afirmó.