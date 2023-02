La Iglesia criticó la inacción del Gobierno en la atención de la epidemia del dengue, enfermedad que está afectando principalmente a los niños de la capital cruceña. Solicitó al Ejecutivo que haga algo para frenar más muertes. Ayer, otro niño falleció con síntomas de esta patología en Santa Cruz.

“En este tiempo no estamos muy bien, vivimos tiempos complicados con esto de la salud, con el dengue. Los que están sufriendo más son los pequeños”, dijo el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, ayer en la homilía dominical.

La autoridad eclesiástica aseguró que “es una lástima ver niños que están sufriendo y muriendo por esta enfermedad”.

Remarcó que los niños “no pueden manifestar dónde les duele, qué es lo que les está pasando, son ellos los que están sufriendo”.

“¿Qué están haciendo por ellos nuestras autoridades? ¿Será que no escuchan el clamor de los papás? ¿Será que no ven la realidad que estamos pasando? Y al parecer no se está haciendo nada”, cuestionó Leigue.

Desde que se inició este año, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó que esa región estaba en emergencia por el incremento inusitado de casos de dengue, por eso hace tres semanas se declaró en alerta roja por esta patología.

El gerente de epidemiología del Sedes Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó hace tres días que de los nueve niños que murieron por dengue, todos eran menores de 12 años.

Además, el funcionario reconoció que la población infantil es la que más está sufriendo por esta enfermedad, razón por la que todos los hospitales infantiles públicos y privados están saturados.

“Los niños ¿dónde están metidos en el hospital? No hay un lugar digno, no hay un espacio apropiado para ellos, y cada día ese es el reclamo de los papás, es difícil vivir una situación así”, dijo Leigue.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, indicó que lastimosamente hay niños en los pasillos de los hospitales que esperan que un paciente se recupere o muera para internarse en ese espacio.

“Nuestras calles hechas un monte, ¿los parques?, ¿las escuelas? ¿Será que no hay alguien que se pueda hacer cargo de esto? ¿Será que no hay alguien que se pueda hacer cargo de esto? Estamos viendo eso. Entonces si se tiene el amor al prójimo, y si hay la oportunidad de que alguien haga eso, ¿por qué no lo hace si está en sus manos hacerlo? Eso es tener amor al prójimo”, resaltó Leigue en su homilía.

Niño muere en Montero

Según Delfina Torrico, su hijo de siete años falleció ayer en el hospital de segundo nivel de Montero con signos de dengue, aunque el personal de salud descartó ese diagnóstico.

La mujer contó a los medios locales que su niño fue internado el pasado jueves en ese nosocomio porque tenía fiebre alta. Sin embargo, horas después, el pequeño fue dado de alta. El domingo la familia volvió a internar al pequeño porque la fiebre no cedía.

El pediatra de ese hospital David Menacho contó a El Informador que el niño “llegó en muy mal estado, pálido y quejumbroso”. Sin embargo, dijo que tras realizarle una prueba de dengue, el pequeño dio negativo.