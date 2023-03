El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:00 de este miércoles. El uniformado se acercó al periodista y le exigió borrar el video que estaba grabando, bajo el argumento de que no se podía filmar el exterior del BCB, sin embargo, no mostró ningún reglamento o norma en la cual se indique que está prohibido aquello.

“Estaba haciendo varios videos, justo cuando estoy filmando y giro está el policía que me dice: ‘estas filmando, eres de la prensa, dame tu credencial’. No quería dejar de filmar le entregue mi credencial y me pidió también mi carnet, pausé el video y me dijo que borre la primera parte del video, porque se mostró las puertas del BCB, le dije que no podía y que me muestre un reglamento y empezó a sacar fotos a mi credencial”, relató el periodista a Página Siete Digital.

Luego de cuestionar ese accionar, el policía amenazó al periodista y le pidió “medirse como hombres” y no esconderse detrás de las cámaras.

“Le dije que es una vergüenza como hacen su trabajo, y el dijo ‘ustedes se esconden detrás de las cámaras’, le respondí ‘usted me dice que no puedo filmar y no me muestra donde dice eso’, luego él respondió: ‘Si quieres nos agarramos después, de hombre a hombre’”, expresó Mendoza.

El periodista señaló que enviará una carta al BCB y a la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) dando a conocer el amedrentamiento del policía.