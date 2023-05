El indígena Uchupiamona Alex Villca Limaco, quien además es vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), refirió que a pesar de que reciben con mucha felicidad la noticia de la medida cautelar emitida por la justicia, hay mucha susceptibilidad y dudas sobre si realmente se cumplirá o no esta disposición.

El río Tuichi está contaminado y con él los organismos de animales y seres humanos que habitan en los alrededores, pues décadas de actividad minera ilegal e incontrolada han destruido este afluente que atraviesa la Reserva Natural del Madidi. Ahora, tras el fallo de la justicia, los pueblos indígenas no están totalmente convencidos de que el Gobierno cumpla esta disposición ya que por años se ha mostrado “pasivo” y “permisible” con el sector minero.

Sobre el tema, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena aseguró que no hay ninguna garantía de que se cumpla este fallo, pero no deja de ser un avance logrado en favor del Madidi.

Villca recordó que el Madidi tiene un valor incalculable, no sólo por ser el hábitat de cientos de especies de flora y fauna, sino por el valor ancestral que trae consigo y que forma parte de la identidad de estos pueblos indígenas. “El Estado tiene la tuición de precautelar el bien patrimonial, no lo ha estado haciendo, hemos visto una acción muy alejada de las leyes nacionales e internacionales”, acotó.

“Lo único que se está haciendo es obligar a estas autoridades incompetentes e incumplidoras de deberes a que hagan lo que tienen que hacer y si no lo hacen van a incurrir en desacato, por tanto es un paso adelante que no tiene ninguna garantía, pero que mejora la situación en la que estábamos antes (...) En suma, no hay ninguna garantía, pero hay que dar la batalla y ahora estas autoridades son corresponsables si es que sigue la minería ilegal porque ya hay un fallo de un juez agroambiental”, sostuvo la legisladora.

Dijo, además, que las actividades ilegales “pasan por las narices” de quienes deberían resguardar las diferentes reservas de Bolivia, sin embargo, ni el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), ni la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) han puesto un alto a esta actividad extractiva.