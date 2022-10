Informe: Al senador Padilla le abrieron 4 casos penales por violencia y violación

Al senador suplente Hilarión Padilla Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), le abrieron cuatro denuncias penales, dos por lesiones graves y leves, una por tentativa de violación y otra por violación, según un informe del Ministerio Público. Este medio intentó conocer la versión del asambleísta, pero no respondió.

“En el informe que nos mandó el fiscal general Juan Lanchipa, en marzo pasado se indica que Padilla tiene cuatro denuncias de tipo penal en su contra”, dijo a Página Siete la diputada Samantha Nogales, de Comunidad Ciudadana (CC).

Este documento -Respuesta de Petición de Informe (PIE)- fue enviado al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez- el 17 de marzo con el informe DGFSE /RIAG N°027/2022. “Respecto a la existencia de casos que consten en el registro del Ministerio Público contra Padilla Mamani se informa que existen procesos penales en su contra”, se lee en el reporte. Añade que los casos se encontraron en Santa Cruz, Oruro y La Paz.

El informe -documento al que tuvo acceso Página Siete- indica que la primera denuncia está registrada con el número de caso 701102012101963 por el delito de violación contra una mujer de 24 años. Está en el juzgado Sexto de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer en Santa Cruz. Por este caso, en febrero, el senador Padilla fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva por 60 días.

La segunda denuncia contra el senador -que tiene el número de caso Oru-Car 1600127- se registró en Oruro y es por los delitos de lesiones graves y leves. No figuran los datos de la víctima. El proceso fue rechazado.

La tercera denuncia -que tiene el número de caso Oru-Car 1600064- también se reportó en Oruro por el delito de lesiones graves y leves contra un hombre de 48 años. Este proceso fue rechazado.

La cuarta denuncia contra el senador -que tiene el número de caso LPZ/ QU1500004- es por el delito de tentativa de violación. La víctima es una menor de 14 años. El proceso fue rechazado y archivado.

La diputada Nogales dijo que pese a que los últimos casos fueron rechazados, a ella “no le consta si Padilla es inocente o culpable”. “Lo cierto es que hay una denuncia en su contra y eso es un antecedente”.

Caso de violación

Nogales explicó que el caso de violación contra la joven de 24 años sucedió. “No nos estamos inventando”, dijo.

Dijo que por eso, de acuerdo con la información proporcionada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, hasta marzo el caso se encontraba con acusación formal.

El documento indica -además- que existe un informe psicológico realizado a la víctima, también uno social y otro técnico. Se cuenta -también- con otro reporte técnico sobre un desdoblamiento de sus celulares y un acta de información del testigo, entre otros.

Pese a esos reportes, Nogales explicó que al parecer “hubo conciliación entre el agresor y la víctima, porque no se sabe cuál es la razón para que Padilla haya recibido medidas sustitutivas”. “Sin embargo, no existe conciliación en la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Esa conciliación hizo que la víctima desistiera de la denuncia, como pasa en todo el país”, dijo. Afirmó que solicitaron otro informe a la Fiscalía, pero hasta ahora no fue entregado.

Mientras llega la respuesta, la semana pasada, Padilla fue reincorporado como senador suplente en la Cámara de Senadores. Mediante una carta, el asambleísta solicitó que se levante la licencia que le fue otorgada en febrero pasado.

“El senador Padilla ha solicitado una licencia por seis meses y hasta ahora son siete meses que no sesionó sin remuneración”, dijo el senador Luis Adolfo Flores, del MAS. “Por supuesto todos los delitos son personales”, indicó y añadió que “Padilla tiene que someterse a la justicia y comprobarse el proceso penal”.

Destacó que la Cámara Alta aprobó la solicitud de Padilla. “Nosotros hemos entendido que su caso está resuelto, está pactado con la víctima, por eso el Senado aceptó la solicitud de reincorporación”, dijo.

En febrero, una joven de 24 años denunció a Padilla en Santa Cruz. La víctima declaró que el asambleísta le ofreció trabajo en YPFB y a cambio debían verse en un alojamiento donde se consumó el delito de violación.

Además de las denuncias penales, Padilla tiene otra en la Asamblea por machismo contra la senadora Andrea Barrientos, quien al enterarse del retorno de Padilla solicitó al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, garantías porque temen amedrentamiento y acoso político.

En el senado, Padilla trabaja como suplente de la diputada Virginia Velazco, quien impulsa normas para sancionar los casos de violencia y feminicidio.

Este medio intentó comunicarse con Padilla, pero no respondió su celular.