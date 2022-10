Insultos y abusos: 7 víctimas y audios revelan maltratos de la viceministra Cruz

“Entiendo que el cargo les cambia y tal vez pase cuando concluya su gestión”, dijo. Indicó que el trato era tan malo que si la viceministra no bebía agua, nadie lo podía hacer. “Si la autoridad no ha comido, por qué el resto lo iba a hacer. Por eso, nadie come si ella no almuerza”, sostuvo.

En otro audio se escucha decir a la viceministra: “¿Por qué no lo ha hecho, yo voy a hacer su trabajo? Todo su trabajo tengo que hacer yo, pero por qué no ha hecho usted. Haga a ver hasta contar 10, quiero ver, a la velocidad de la luz (se escucha que golpea la mesa), no es cuando le da la gana”.

“(...) Yo le dije que investigue, se la pasa comiendo y comiendo y no hace nada. Claro, cómo pues si tenemos tarea pendiente, va a pensar en comer”, se escucha gritar en un audio a la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Sandra Cruz. La autoridad sigue atacando a un funcionario y le dice: “(...) Quisiera colgarlo o ponerle una bombita y (que) desaparezca usted. Este tema es urgente. (...) ¡Vaya a hacer! y en este momento me traes”.

“Me dijo: ‘¿usted: nunca ha hecho el acompañamiento a una autoridad?’. Yo le pregunté ¿por qué? y me indicó: ‘dónde está el kleenex’. Yo le dije que no había dado (su pañuelo desechable), pero ella me dijo que yo debería haberlo comprado para limpiarle el sudor. Eso no aguanté porque yo soy profesional”, dijo.

La extrabajadora contó que Cruz trata de forma despectiva a las personas. “La viceministra no quería que el chofer se siente junto a ella, quería que se vaya a otro lado”, dijo. Además, recordó que la autoridad ya cambió en tres oportunidades a los conductores del vehículo que se le asignó como viceministerio.

Un exchofer -la segunda víctima- dijo que la autoridad le mandaba a comprar macetas y cuadros, pero él tenía que pagar los objetos con su sueldo. “Me decía: ‘Ganas también plata, con eso comprá pues’”, relató. Contó que muchas veces no comía porque la viceministra le ordenaba que esté parado sin moverse y en espera de sus órdenes, además no debía reír.

En un tercer testimonio, otro trabajador denunció que la viceministra le hacía comprar comida rápida, pero él debía pagar el pedido con su dinero. Si a ella no le gustaba, le hacía devolver.

Otra exfuncionaria -la cuarta víctima-, contó que la viceministra “insulta, denigra y dice palabras hirientes”. “Al final uno está ahí por necesidad, no para sufrir maltrato. No podemos rendirle pleitesía”, dijo. Comentó que el Gobierno habla de despatriarcalizar, pero la viceministra es la primera en hacerse “servir culto para ir humillando a la gente”.

Una profesional -la quinta víctima- tuvo que adquirir mástiles para poner la bandera y la wiphala en la oficina de la autoridad.

Otro exfuncionario -el sexto testimonio- contó que cuando se enfermó de covid y tenía baja médica, la viceministra le indicó que debía seguir trabajando. “Yo estaba con suero”, dijo . Relató que la autoridad le exigió que contrate un reemplazo.

Otro extrabajador -la séptima víctima- dijo que dejó el viceministerio porque ya no soportaba los maltratos. “He presentado mi renuncia porque la viceministra me maltrataba mucho. El trato era muy denigrante”, contó.

Aseguró que “logró aguantar” cinco meses en el cargo, pero no soportó más. “Cuando presenté mi carta de renuncia, puse que (lo hacía) por malos tratos y la viceministra me dijo que yo le había fregado. Pero (le respondí) que sólo yo dije lo que ella me hacía, nada más”, agregó.

“Me hizo rehacer siete veces la carta de renuncia y ahí adentro (en la oficina) no quería que nadie me ayude. Por eso me hice colaborar en otro lado”, contó. Recordó que en muchas ocasiones él se sintió muy humillado porque la viceministra le decía “que era un simple chofer” y le hablaba con palabras groseras. “Me decía: filmá carajo, parece que me están siguiendo. Te voy a denunciar por no precautelar mi seguridad, me decía. Yo no soy policía, era chofer”, dijo. Explicó que presentó una denuncia contra la autoridad por los maltratos ante la unidad de transparencia del Ministerio de Educación, pero dijo que “parece que se perdió o no avanzó”.

Consultada sobre las denuncias por maltratos, la viceministra dijo que “hay algunos funcionarios que aún no tienen compromiso con su trabajo, ni institucional y demoran la entrega de información en los plazos establecidos o fuera de tiempo, generando inconvenientes para nuestro subsistema, motivo por el cual se realiza las llamadas de atención verbal y escritas, según corresponda, ante el incumplimiento de sus funciones”.

La responsable de la unidad de transparencia del Ministerio de Educación, Carolina Caba, dijo que la denuncia del exchofer no ha llegado a esa instancia. Indicó que sí hubo una denuncia de un exfuncionario que ha vinculado su renuncia con “estos aspectos” (los maltratos), pero no encontraron elementos en relación a este caso.