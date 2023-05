La Alcaldía de La Paz denunció la existencia de una “red de extorsión” externa a su institución. Se dedicaba a realizar cobros a las personas que buscaban obtener una licencia de funcionamiento. Advierten procesos legales contra las personas que sean identificadas.

“Persona que sea identificada y que esté ligada a algún tipo de extorsión, y que sea parte de una red externa al municipio (será sometida a los) procesos legales correspondientes, ya que como municipio no vamos tolerar ni fomentar la extorsión o corrupción. Nosotros estamos tomando las acciones”, declaró la secretaria de Desarrollo Económico, Mónica Chuquimia.

El martes, David Montecinos, expresidente de la asociación de propietarios de restaurantes, centros nocturnos y propietario de la discoteca Bubba, denunció que la red opera desde la Alcaldía. “Somos varias discotecas a las que no nos dan licencia porque les conviene pedir coimas, ésa es la realidad. Les conviene extorsionar y los locales tenemos cuidado de fijarnos hasta en el mínimo detalle, porque si entras a una clausura es para extorsionar y pedir cantidades extraordinarias de dinero”, declaró en Fides.

El representante explicó que al ser clausurados deben acudir a un abogado. Aseguró que, previo pago de 20 mil bolivianos, nuevamente obtiene autorización de funcionamiento. “Buscan el mínimo detalle para extorsionarte. Éste es un abuso total de las autoridades. También me pidieron el 10% mensual del ingreso bruto”, advirtió.

La secretaria de Desarrollo Económico edil informó ayer, en conferencia de prensa, que esta red no está dentro de la Alcaldía. Al contrario, dijo que se encontró “un staff de abogados” y que también se está “identificando que son exfuncionarios”.

Alertó a la ciudadanía que el municipio no emitirá licencias de funcionamiento si no se cumple con las especificaciones técnicas, establecidas por normativa. Invitó a presentar denuncias ante la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico en caso de ser víctimas de extorsión.

“Hay una red de extorsionadores externos al municipio que saben cuáles son las actividades económicas que no cumplen con todos los aspectos técnicos. Les prometen tener una licencia. No es así señores, no se emitirá una licencia de funcionamiento si (el local) no cumple con las especificaciones técnicas. Invito a la ciudadanía a visitar la secretaría presentando su denuncia”, dijo ayer Chuquimia.

Para evitar este tipo acciones ilegales, informó que la ciudadanía puede obtener información sobre licencias de funcionamiento en la Unidad de Actividades Económicas, ubicada en el edificio Espra, piso cinco, en la calle Chichas, 1204, de la zona Miraflores. En caso de haber presentado documentación, el seguimiento al trámite lo debe realizar con la hoja de ruta en su respectiva subalcaldía.

Chuquimia precisó que la emisión de licencias para el expendio de bebidas alcohólicas compete a las subalcaldías, mientras su secretaría realiza el control y de las sanciones. Al momento, 350 actividades cuentan con autorización de funcionamiento en La Paz.

Sobre la discoteca Bubba, cuyo propietario es David Montecinos, la secretaria Chuquimia informó que fue clausurada, pero que de manera reincidente abrió sin autorización. Tras un operativo se la encontró la madrugada del domingo en funcionamiento.

“Han procedido a cerrar la puerta evitando que cumplamos nuestra función pública, que está definida por la ley. Al ver las agresiones, la Policía dispersó con gases al ingreso. (...) Esta empresa menciona que ha sido extorsionada, es importante aclarar que como municipio no vamos a fomentar ningún nivel de corrupción”, dijo Chuquimia.