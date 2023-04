”Luego de recibir una denuncia, la Compañía instruyó inmediatamente a la Delegación de Ambientes Sanos y Seguros se inicie el proceso de investigación previa, mismo que comenzó en agosto de 2022 (...) El proceso concluyó el 4 de abril de 2023, señalando la verosimilitud del hecho denunciado”, continúa el comunicado de la Compañía, antes de detallar que el 5 de abril se inició una segunda investigación que continúa en curso.

Alfonso Pedrajas nació el 10 de junio de 1943 en Valencia, España. Con 17 años viajó hasta Raimat (Lleida) para ingresar en la Compañía de Jesús como novicio. Unos meses después, se hizo misionero y se fue a Latinoamérica.

Durante su primera década allí, entre 1961 y 1971, residió entre varios centros de la orden en Bolivia, Perú y Ecuador. Tiempo que dedicó a formarse como sacerdote y en el que comenzó a dar sus primeras clases. Pasó por los centros de San Calixto, el Colegio Nacional Ayacucho y el Correccional de Menores, los tres en La Paz.

Luego se fue a Lima y a Quito, periodo en el que escribió sobre su primera agresión sexual. Seis años después de ese su primer abuso reconocido, Alfonso, al que por entonces empezaron a llamar Pica, se asentó en Bolivia. En octubre de 1971, la orden lo nombró subdirector del Colegio Juan XXIII, un internado que en esos años rescataba a niños de la pobreza.

“Me desperté y me estaba tocando los genitales. Tenía 15 años. Me quedé congelado, petrificado. Él me decía, con voz baja: ‘Tranquilo, no pasa nada’. Fue terrible”, expresó una de sus víctimas del internado.