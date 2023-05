El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, observó este jueves los datos presentados ayer por el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) sobre el número de habitantes en el departamento cruceño. La autoridad dijo que ese informe no se trata de un censo o un dato exacto, sino de un muestreo.

“Lo que ha hecho el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) es un relevamiento de datos, no es un censo, no se equivoquen, no son datos exactos porque la metodología de trabajo y la forma cómo se planteó y cómo se desarrolló esa encuesta es solamente un muestreo, no es un dato exacto y contundente, cuidado”, advirtió el alcalde cruceño.

Fernández dijo que, cuando se lleve adelante el Censo de Población y Vivienda, en septiembre de 2024, se va a censar uno por uno a los ciudadanos. Y reiteró que el trabajo que realizó la Gobernación “solamente” es una estadística o un “trabajo más de encuesta”.