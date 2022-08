Jhonny Fernández: Ni soy masista, ni soy traidor; yo vengo de una buena familia

Durante una asamblea con juntas vecinales, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández, manifestó ayer que no es masista ni traidor, y que “viene de una buena familia”.

“Yo soy muy respetuoso con todos, pero tampoco voy a tolerar que me falten el respeto, en ese famoso comité interinstitucional me faltaron el respeto, me dijeron de todo, me dijeron masista, traidor y todo lo que quisieron”, señaló durante su intervención en la asamblea con los representantes de las juntas vecinales.

Continuó: “Ustedes creen que me iba a callar, no, señores, ni soy masista ni soy traidor ni lo seré, vengo de una buena familia”.