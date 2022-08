Jhonny Fernández pide la renuncia de directores y secretarios “por la salud de su gestión”

“Sí, es cierto, esta mañana he solicitado a todos los secretarios y directores del Gobierno Municipal que pongan a disposición sus cargos para hacer evaluaciones y los ajustes que se necesitan, lo hacemos siempre”, señaló Fernández en un video publicado en redes sociales.

Aunque el alcalde cruceño precisó que el pedido de renunció lo planteo este jueves, la misiva Pedraza está fechada el miércoles y tiene sello de recibo de la presente jornada.

En parte de su texto, la secretaria de Desarrollo Humano puntualiza que renuncia a su cargo por “motivos profesionales, mismos que además obedecen a convicciones personales”.

Pedraza anteriormente fue directora de Transparencia e impulsó los juicios en contra de Angélica Sosa por supuestas irregularidades.

La polémica

Fernández difundió un video en el que confirma tal solicitud a sus colaboradores horas después de las denuncias contra la Alcaldía, por el presunto uso de camionetas oficiales para transportar a grupos de choque que enfrentaron a quienes bloqueaban las calles y avenidas en rechazo a la postergación del censo.

En los últimos días el alcalde fue bastante cuestionado por su posición contraria al paro cruceño con el cual una comisión interinstitucional exige que el censo se desarrolle en 2023. En ese contexto, se desmarcó del bloque

En ese ínterin, surgieron voces para someterlo a un revocatorio de mandato, que la autoridad edil aceptó.

“Este alcalde respeta la Constitución y voy a respetar el veredicto del pueblo, si el pueblo me eligió y consulta de un revocatorio, el pueblo dirá. No tengo por qué ir por otro camino que no sea el respeto al orden constitucional”, aseguró.