Jhonny Fernández: “Yo no obedezco a logias y no soy ningún vendido”

“Yo no respondo a grupos de poder, yo no estoy de alcalde aquí porque obedezca a grupos económicos, a logias. Yo soy del pueblo”, señaló en un discurso de más de media hora.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández se refirió este viernes al censo en Bolivia y a las críticas que recibe de parte de otras autoridades por no sumarse a las movilizaciones contra la postergación del censo. En ese contexto, aseguró que no obedece a logias.

Además, se refirió a los incidentes que se registraron durante la reunión de al comisión interinstitucional del censo.

“Cuando llegué me insultaron, me insultaron de un lado y el otro. Habían concejales de aquí, diputados de un lado y el otro, me insultaron, me acusaron de vendido, traidor y todo, ¿ustedes creen que eso merece una autoridad? Por eso me levanté”, recordó.

Lamentó que autoridades de diferentes bandos políticos se estrellaran contra su postura.

“En democracia hay que aprender a escuchar al que piensa diferente. Lo importante es consultar, porque las medidas y cosas que defina le va afectar a alguien y no puedo ir en contra de la economía y los derechos que tienen ustedes”, indicó.

Fernández anunció diferentes obras para Santa Cruz, a casi un mes de su aniversario, como ciclovías y un oncológico. “Yo no les hago caso, no pierdo mi tiempo en eso. Sólo al que construye y hace critican”, concluyó.