Una joven madre dio a luz en el pasillo del centro de salud Lazareto, en Santa cruz, después de reclamar atención médica, sin éxito. El hecho se registró el fin de semana, ahora es investigado por las autoridades municipales de esa región.

Según los testigos, la mujer llegó por primera vez al centro de salud a las 16:00 del sábado y le pidieron retornar al día siguiente, pero por los dolores retornó luego de un par de horas y no fue atendida.

“Ella estuvo desde las 16:00 y a las 22:00 no aguantó y tuvo su bebé en el pasillo. No la atendían, se pasaban la bola, hasta que la mujer no aguantó y se tiró al piso y el bebé nació ahí, en el pasillo. Solo gritaba para que la atiendan y los otros pacientes estaban asustados”, contó uno de los testigos que estaba en el centro de salud a la espera de atención, reportó Unitel.