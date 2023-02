Jhonattan Acosta, de 30 años el hombre que estuvo perdido por 31 días en la selva de Baures, en Beni, relató este martes la experiencia por la que pasó, cambió su vida, ya que bajó 17 kilos en ese tiempo, se lesionó la rodilla y estuvo varios días sin poder caminar. En su tierra fue denominado como “el hombre milagro”.

El joven contó que hace seis años ingresó por primera vez al monte, desde entonces fue una rutina, por su trabajo, siembra de cacao. Sin embargo; nunca pensó estar extraviado, como le sucedió el 25 de enero pasado y sobrevivió tomando su propia orina, agua de lluvia, hasta comer gusanos.

“Ahora lo que me preocupa es mi desintoxicación. ¿Qué bichos no me han picado?, no tengo la certeza de la cantidad de bichos que me han picado”, expresó Acosta, en contacto con Unitel.

Dijo que en el lapso que estuvo perdido en la selva, observó a poca distancia a un jaguar y fue atacado por puercos de tropa. Ahora prefiere no hablar de sus actividades futuras y que prefiere concentrarse en recuperar su estado de salud.