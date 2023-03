Explicó que es importante que se fortalezca la presencia de mayor control para que se tenga mayores resultados, debido a que actualmente en varios sectores no se cumple en su totalidad esta normativa.

Resaltó que debido a ello, la Alcaldía busca realizar la modificación de la normativa para que “la Guardia Municipal sancione (cuando se infrinja) la restricción o la no portación de permiso de ingreso al área de restricción”, afirmó.

“Sí, vemos que es necesario ampliar personeros con capacidad de infracción porque el control no es lo suficientemente”, indicó el director de Transporte y Vialidad del Municipio de La Paz, Luis Alemán.

Este medio intentó conversar con la Dirección de Tránsito del municipio de La Paz, pero no respondieron el teléfono.

La Alcaldía de La Paz busca fortalecer la Guardia Municipal para que tenga la facultad de controlar y sancionar a los infractores de la restricción vehicular, aunque aclaró que las recaudaciones irán a arcas de la Policía. Los choferes aseguran que será una doble sanción y no están de acuerdo.

“Con la actual restricción vehicular no se cumple como debe ser, por ejemplo en la avenida Montes hicimos una toma de aforos de vehículos y verificamos que entre el 4% y 6% no deberían circular, lo hacen porque no hay control de la Policía”, resaltó Alemán.

Asimismo, resaltó que en el caso de la avenida Busch ocurre algo parecido, pues existe un 10% de vehículos que no cumple con la restricción.

Por eso, aseguró que el municipio realizó un proceso de contratación de guardias municipales, en el que aprobaron 90 postulantes quienes ahora serán contratados para reforzar la segunda fase del reordenamiento vehicular.