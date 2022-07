La Alcaldía y dueños dan primeros pasos para regularizar mall, Gobierno se opone

Luego del incendio de gran magnitud que se registró la noche del pasado lunes, la Alcaldía de La Paz y los dueños del Gran Vía Mall comenzaron a avanzar en las gestiones para regularizar la obra. Sin embargo, el Gobierno se opone e indicó que la edificación obstruye la construcción del Parque Lineal.

El subalcalde del Centro, Jimmy Osorio, explicó a Página Siete que luego del incendio de gran magnitud, se reunió ayer el equipo técnico de la Alcaldía con el equipo técnico del Gran Vía Mall, emplazado en ex Laboratorios Vita. “(Fue) primeramente para ver el tema de la legalidad de esa construcción”, indicó la autoridad municipal.

Osorio explicó que esta reunión representa un primer acercamiento con los administradores del edificio. Indicó que hubo este contacto para resolver “la situación jurídica del predio y la situación de las construcciones”. “Posterior a ello, seguiremos avanzando”, indicó.

Según Osorio, se llegó a cuatro puntos: el primero se refiere a que los dueños de la empresa tienen que entregar su documentación de derecho propietario para acreditar que son los derechohabientes; el segundo se refiere a que también deben entregar toda la documentación respaldatoria sobre los permisos que tienen para emplazar el edificio.

El tercero se refiere a que la subalcaldía hará llegar al propietario del edificio todas las copias de los 11 procesos de fiscalización. “Nos ha indicado que no tiene ninguno”, agregó. En el cuarto punto se decidió revisar los asentamientos gremiales que están ubicados al pie del nuevo edificio.

El subalcalde dijo que con la entrega de los documentos, el dueño mayoritario de la obra puede “solicitar acogerse a la Ley Municipal 467, que establece que el administrador defina o inicie su proceso de regularización, entonces la subalcaldía emite un auto de suspensión de todos los procesos que estén en curso para que pueda regularizar su construcción”.

Pero Osorio aclaró que “eso no le faculta a que tenga la posibilidad de que se le haga toda la regularización”. “El inicio del proceso no indica que tenga toda la titularidad y la regularización hecha, nosotros como municipio veremos y haremos todas las inspecciones técnicas para ver si aplica o no. Es un proceso inicial. Empezamos el proceso de acercamiento”, explicó.

El dueño mayoritario del edificio, Eynar Viscarra, insistió en que su obra goza de legalidad porque el municipio no cuenta con una normativa de construcciones especiales, por ejemplo: un mall, porque en ese tipo de edificaciones ningún piso es para vivienda. “Todos son locales”.

Recordó que cuando se inició la obra, la Dirección de Administración Territorial y Catastral (DATC) emitió un informe en el que indicaba que la Subalcaldía debía entregar una cartilla sobre cómo construir una edificación especial, pero lamentablemente sólo dio información sobre la construcción de un edificio de vivienda.

Viscarra aseguró que incluso la entonces presidenta del Concejo Municipal Gabriela Niño de Guzmán llegó a la obra para colocar la piedra fundamental.

La obra registró muchas observaciones e incluso procesos administrativos, por lo que Viscarra aseguró que ahora presentarán toda esa documentación y explicó que si deben pagar alguna multa, “por uso de acera o por no hacer caso al movimiento de tierras, lo hará”. “No decimos que no”, agregó.

El dueño explicó -además- que conforme a eso “entrarán al plan regulador o caso contrario demostraremos que edificamos conforme a los parámetros y no tenemos que hacer ningún acto administrativo”.

En ese marco, Viscarra dijo que con esos cuatro puntos se busca “solucionar con la Alcaldía”. “Si vamos a regularizar, formalizar y pagar las multas, no es justo que no tengamos ingreso al mall. Vamos a resarcir los daños de los gremiales, pero deben ser reubicados”, añadió.

Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, indicó que el presidente Luis Arce le ha instruido “que se construya el Parque Lineal Metropolitano, que unirá las ciudades de La Paz y El Alto”. “Este edificio obstruye la construcción de esta importante obra”, dijo.

Recordó que esta obra “ingresó de forma ilegal a tomar terrenos de ENFE”. “Como ministro haré respetar los derechos”, dijo. Indicó que Viscarra dispuso casi 800 metros cuadrados para su construcción, lo que significa 32 metros lineales, sin embargo, nadie puede construir 16 metros para ambos lados de la vía, eso significa que Viscarra hizo caso omiso a esa norma y dejó al centro el puente.

Por esa razón, el ministerio presentó una querella contra Viscarra el 13 de marzo de 2019 por los delitos de destrucción de bienes del Estado y destrucción de la riqueza nacional. Indicó que el proceso ya está con imputación formal y que se emitió el 6 de julio de 2022.