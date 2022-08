La autopista amanece bloqueada por padres de familia que exigen mejoras en unidades educativas

La autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto amaneció bloqueada este miércoles por dos grupos de padres de familia que exigen mejoras en las diferentes unidades educativas que hay en la urbe paceña. Los pasajeros que iban a sus fuentes laborales tuvieron que quedarse en media vía por el cierre de las rutas y se formaron largas filas de motorizados.

Uno de los padres de familia manifestó que la protesta es en contra de la Alcaldía de La Paz, porque se comprometió a hacer mejoras en las infraestructuras de las escuelas y colegios, obras que debían estar listas en junio pasado, pero a la fecha no se cumplió.

“Esta situación la ha ocasionado el alcalde Iván Arias por la dejadez que ha tenido en las unidades educativas, ya estamos en agosto y no hemos recibido ni una botella de alcohol ni implementos de bioseguridad, las infraestructuras se están cayendo, no tenemos refacciones. Nos han hecho firmar compromisos para hacer las reparaciones, para hacerlas en junio pasado, pero no han cumplido”, reprochó una de las personas que acataba la medida.