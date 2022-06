La boleta censal 2022 incluirá preguntas de covid e internet

La boleta censal -que debió salir en mayo- tendrá más de 60 preguntas e incluirá cuestionamientos sobre la Covid-19 e internet. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que este documento tiene un avance del 98% y debió ser presentado el mes pasado.

“Esto (el cuestionario) se trabajó con base en los operativos censales anteriores, pero actualizados al mundo que hoy tenemos. Por ejemplo, uno de los datos importantes que trabajaremos es el de las consecuencias del covid, que es uno de los últimos elementos y que no lo teníamos en los anteriores operativos censales. Preguntaremos también sobre el internet”, dijo el encargado departamental del INE, Carlos Santalla.

El funcionario dijo que la boleta tendrá “capítulos sobre la ubicación de la vivienda, características de la misma, identificación de hogares, bienes y servicios (entre los que se incluirá el acceso a internet)”. “También verá el tema de migración internacional, mortalidad, listado de los miembros del hogar y características de la persona, componentes demográficos, ciudadanos, idiomas, salud y otros”, agregó.

Según Santalla, también incluirá el tema de la autoidentificación en uno de los 36 pueblos indígena originario campesino, pero “dejaron” otros criterios que “no son pertinentes para el mundo estadístico”. Por ejemplo, la categoría del mestizo. “Ello no va con un criterio de orden estadístico. Sí sirve para otros trabajos antropológicos, pero no para lo que nos interesa como país”, afirmó. El funcionario anunció 63 preguntas en la boleta censal, un número superior a las 49 del censo 2012.

Martha Oviedo, directora del censo, dijo que la consulta permitirá comparar la situación del país con años anteriores y con otros países. “Así vamos a saber cómo estamos y las estadísticas nos servirán para ello. Por ello, la boleta tiene mucho del formulario anterior, es muy parecida (...) Lamentablemente, no se puede introducir muchas cosas. El censo es una investigación de estructura, no es una investigación de algo a profundidad”, añadió

Oviedo dijo -por ejemplo- que el tema de violencia no se puede investigar en el censo. “Imaginen que la familia está presente, (yo) esté al lado de mi esposo y me preguntan si sufro violencia, (no podré responder) si al lado está el que me pega”, explicó.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó la anterior semana que el cuestionario censal o la lista de preguntas que tendrá la boleta del Censo de Población y Vivienda 2022 -que está previsto para el 16 de noviembre- está lista en un 98%.

“El avance en la formulación del cuestionario censal está al momento al 98%. Esto ha sido trabajado y revisado con los organismos internacionales, tiene todos los estándares de calidad que requieren este tipo de trabajos”, dijo Cusicanqui.

El vocero presidencial Jorge Richter declaró en abril pasado que la boleta estaría lista en mayo pasado. “Estamos prácticamente concluyendo en un porcentaje muy importante de esta boleta censal, se dará a conocer al país el mes de mayo, para eso no falta no faltan muchos días, y se va a socializar también entre los bolivianos y las bolivianas”, sostuvo en aquella oportunidad.

La autoridad aseguró esa vez que los datos que serán recolectados del Censo de Población y Vivienda 2022, serán “objetivos, reales y útiles”, además servirán para la planificación de políticas públicas.