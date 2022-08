La boliviana asesinada en EEUU fue victimada por el esposo de la amiga que le dio refugio, según su familia

La boliviana Silvia Vaca Abacay, de 40 años y que fue asesinada la anterior semana en Virginia, Estados Unidos, fue victimada por el esposo de la amiga que le dio refugio, luego que se fue a vivir con ella porque sufría violencia intrafamiliar, informaron este lunes los familiares.

“Ella hablaba a diario conmigo, porque yo estoy a cargo de mis sobrinos, ella me dijo hace unas semanas que se había mudado hasta ese lugar porque se estaba separando de su pareja, con quien se había casado hace tres años justamente por la violencia que sufría”, relató a Red Uno la hermana de la víctima, Sandra Vaca.

Continuó y dijo que el inmueble donde donde ocurrió el asesinato era de su amiga, quien le ofreció el lugar para que viva ahí, pero no sabía que su nuevo agresor y asesino iba a ser la pareja de su allegada, con quienes sostenía una amistad de hace años.

“Mi hermana es madre soltera, se casó en Estados Unidos hace tres años, pero dejó (a su pareja) hace unas semanas por violento y se fue a vivir a la casa de su amiga, donde el agresor que la apuñaló y la quemó viva era el esposo de quien la acogió. No sabemos por qué hizo eso, porque ella no tenía nada con él, siempre me contaba todo y a diario”, manifestó.

El atacante fue aprehendido el mismo día del crimen, identificado como Richard Montaño, de 47 años, después de que vecinos reportaron peleas en un domicilio.

Cuando llegaron los efectivos de la Policía encontraron a la mujer en llamas, entonces procedieron a auxiliarla, pero no sobrevivió. Además de las quemaduras había sufrido múltiples puñaladas.