La ciudad de Cochabamba amanece bloqueada: transporte libre acata paro de 48 horas

La ciudad de Cochabamba amaneció este martes bloqueada por los afiliados del transporte libre, quienes acatan un paro de 48 horas, debido a que sus demandas no fueron atendidas por la Alcaldía, entre ellas las observaciones a la implementación de las “fotomultas”.

“Ayer nos hemos reunido con la Alcaldía de Cercado pero no nos han dado las respuestas adecuadas, simplemente no han explicado el alcance de las normas, pero no satisface a nuestras peticiones, es por eso que se acata este paro de 48 horas, que es para reivindicar al sector”, afirmó uno de los dirigentes del Transporte Libre de Cochabamba, Ricardo Silva.

Las principales vías que conectan a la urbe cochabambina fueron cerradas con las movilidades que prestan el servicio de transporte público, en imágenes de medios televisivos se observaba por ejemplo que, hay varios puntos de bloqueo en la avenida Oquendo, Heroínas, Ayacucho, Esteban Arce, además de otras vías.