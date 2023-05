Según Héctor Córdova, expresidente de Comibol, desde la época de la relocalización de mediados de los años ochenta del siglo pasado hubo extrabajadores de la Comibol que quisieron continuar con buenas prácticas laborales. Sin embargo, de a poco, los cooperativistas ya no querían entrar a las minas porque los minerales repuntaron en precios y evitaban arriesgarse. “Entonces contrataron lo que se llama los ‘segundas’, que eran como los peones del cooperativista. Después, estos ‘segundas’ tenían mucha plata y ya ni siquiera ellos entraban y empezaron a contratar a los ‘terceras’, tercera mano. Y éstos son jóvenes que no saben nada de minería y hacen mucho daño a la mina, a ellos mismos y al Cerro Rico”, explica a Página Siete Plus.

En la actualidad no hay instancia que pueda ejercer una fiscalización efectiva de lo que se hace al interior del cerro. La explotación de mineral se hace sin discriminación de edad o de habilidades y sin considerar las condiciones en las que se encuentran las aproximadamente 420 minas activas. Los derechos laborales, por otro lado, dependen de cada caso; no todos los tienen al 100%. Algunos investigadores identifican que hay deficiencias en cuanto a la ergonomía, que hay vulneración de derechos laborales y humanos e incluso tragedias familiares generadas por esas situaciones.

Garabito, Córdova y el investigador Pablo Poveda coinciden en que las condiciones contractuales de trabajo en las minas no son justas. El “segunda mano” es socio del minero que es socio de la cooperativa, por lo que no es un socio directo de la cooperativa. Cuando se acuerda el trabajo con un “segunda mano” es porque el minero cooperativista, por lo general, ya no desea trabajar. El segunda mano se encarga del trabajo y éste a su vez es que es el que subcontrata al personal, es decir a los terceras o a los peones. “A veces, cuando pasa algún accidente –y hay consecuencias de muerte– vamos con la viuda a reclamar sobre sus derechos laborales o sobre la indemnización y el que hace de segunda mano desaparece del escenario. La cooperativa dice ‘con nosotros no había ninguna relación obrero-patronal’. Hemos tenido esos casos”, afirma Garabito, quien tiene más de 35 años de trabajo en el Cerro Rico como investigadora de la problemática social y desde 2003 está a cargo de la Fundación Musol para colaborar, principalmente, con mujeres y viudas de mineros.

Para Córdova, la vulneración de derechos se da porque no son contratados legalmente. “No tienen derecho social, no tienen derecho laboral, ningún derecho. Ahí hay una vulneración fuerte de los trabajadores subcontratados por los cooperativistas. Luego, el riesgo que supone ingresar a áreas tan peligrosas es muy grande y es casi llevarlos a la muerte en algunos casos porque las galerías son muy frágiles”, afirma.

El cooperativista José Luis Alave, socio de Compotosí, explica a este medio que en la actualidad, del total de personas que ingresan al Cerro Rico para explotarlo —entre 15 mil a 20 mil, según su cálculo de flujo por época— existe una relación de 50-50 entre socios y segundas manos. “La situación es muy compleja. Cada socio queda solo y no puede abarcar los trabajos; es por eso que se acude a un segunda mano, porque el socio ha dejado sus años de servicio y viene el tema de la salud, ya no puede trabajar. Por ese tema se acude a un esquema de contratación de jornaleros”, dice.

Alave es consciente de que puede darse la figura de omisión de derechos laborales al practicar la subcontratación. “Será una cierta cantidad que se descuida, pero otros cumplen con esos requisitos (de darles seguridad laboral)”. Sin embargo, él no tiene los datos precisos o estimaciones de en qué medida se dan estas subcontrataciones.

Sobre este tema, el Ministerio de Trabajo no ha querido pronunciarse al menos hasta el cierre de esta investigación. El 11 de mayo de 2023 Página Siete Plus solicitó a esa cartera, mediante una carta, información respecto a las labores que se desarrollan al interior de las minas del Cerro Rico de Potosí como la vulneración de derechos laborales o una estadística actualizada de accidentes y muertes al interior del cerro. También se elevó consultas sobre las denuncias de trabajo adolescente, las condiciones relacionadas a ergonomía y los controles de uso de equipos de protección personal.

Lesiones, accidentes y muerte

Además de las prácticas contractuales poco claras, también hay otros factores que colocan al trabajo al interior del Cerro Rico en una posición de escrutinio público. Por un lado están las malas posturas físicas de los trabajadores y potenciales enfermedades derivadas de ello. Por otro, los accidentes y, finalmente, también las muertes que se registran cada año en la montaña que, según estimaciones de la prensa local, son semanales.