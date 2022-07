La mujer que denunció a Albarracín dice que “jamás” le pedirá disculpas

“Pudo ahora, por manipulación, demostrar que no es el padre, pero no va a poder él negar que hubo una relación sentimental”, manifestó la denunciante.

La mujer aseguró que no tenía contacto con Albarracín y que las pocas veces que se comunicó con él fue para decirle que la niña estaba hospitalizada.

“¿En qué momento yo le he pedido dinero? Ahora sí yo me comunicaba en algún momento con él, que habrán sido dos veces, ni siquiera lo he llamado, he enviado un mensaje para decirle por favor comunica a Waldo que su hija está en terapia intensiva”, sostuvo.