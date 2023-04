Una mujer envío un mensaje por WhatsApp al teléfono de la madre de la niña pero que el equipo era manejado por su papá. “Decía que mi hija fue secuestrada y que debía pagar 70 mil bolivianos para que la devuelvan. Al principio creí que era broma” dijo Verónica y luego de comprobar que su niña no estaba en casa y buscarla Verónica respondió el mensaje pidiendo que le envíe un vídeo, pero sólo le mandó de espaldas. “Le he pedido un audio y no me mandó nada”, dijo al contar que le respondió “vos aquí no das órdenes, sino yo”.

Tras investigaciones, el comandante departamental de La Paz, Jhonny Chávez, contó que se aprehendió a una mujer (Elizabeth M.C. de 25 años) por las declaraciones que emitió. “Se han recolectado algunos elementos como tarjetas, números de celulares, entre otros. Estamos tras los coautores o autores materiales de este hecho”.

La aprehendida es prima de la niña. “Es mi familiar, mi sobrina. Ella le ha golpeado brutalmente a mi hija. Le ha masacrado (...) yo no le he hecho nada, yo más bien le he dado la mano cuando más necesitaba”.

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó este martes que el Ministerio Público investiga este hecho de Infanticidio e indicó que la menor de edad presentaba signos de violencia. “En cuanto se tomó conocimiento del hecho, se dispuso los primeros actos investigativos (...) el cuerpo de la pequeña fue traído a La Paz para que se pueda realizar la autopsia médico legal y determinar la causa del deceso para tener elementos de convicción contra el autor, autora o los autores”, dijo.

Al llegar a La Paz, la madre de la niña clamó por justicia para su niña y agradeció por el apoyo del alcalde de Coripata. Ella aseguró que no puede creer que su sobrina (Elizabeth) haya cometido ese delito. “Pido al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que me ayude”. En respuesta, la autoridad de Gobierno publicó: “Queremos decirle a la familia de la víctima que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que tengan justicia”.