La Paz celebra postergación del censo; Santa Cruz la rechaza y cita a reunión

Luego del anunció del Gobierno sobre la postergación del censo para 2024, han surgido marcadas reacciones de respaldo y rechazo entre las autoridades subnacionales.

En La Paz, el alcalde Iván Arias y el gobernador Santos Quispe han celebrado la decisión.

“Ahora esta decisión me parece madura, una decisión que se tome en el marco de una decisión mancomunada; felicito por la decisión tomada porque así vamos a poder hacer cartografía y seguramente solucionar los problemas de límites, es decir, tenemos suficiente tiempo para tender puentes”, afirmó Arias.

Mientras que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ha dejado a una evaluación la definición de la postura regional. No obstantes, actores vecinales ya hablan sobre la petición de reuniones con las autoridades del sector.

En contra partida, la Gobernación de Santa Cruz ha rechazado de manera contundente la decisión y la Comisión Interinstitucional por el Censo 2022 alista una reunión para este miércoles.

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, anunció una reunión para definir las “medidas necesarias” contra esa determinación.

“Los cruceños y nuestras instituciones nos vamos a pronunciar para implementar las medidas necesarias porque no aceptamos que este censo se postergue. Eso significaría que se postergue también el pacto fiscal y la reasignación de los recursos que nos pertenecen a las regiones”, indicó la tarde de este martes

“Santa Cruz ha conformado un Comité Interinstitucional porque esto se veía venir. El Gobierno nacional ha perdido el rumbo y ha descuidado la gestión. Se retrasó en la cartografía, es más, no tenemos ni el 40 por ciento de cartografía, no ha mostrado la boleta censal y en general no ha mostrado capacidad para realizar el censo”, manifestó.

Por su lado, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, solicitó una reunión con el presidente Luis Arce

El mandatario indicó en su cuenta de Twitter que la determinación de postergar la gran encuesta tiene el fin de “que sea una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal”.