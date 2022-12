La Paz: Concejo municipal aprueba norma que permite construcciones irrestrictas

La presidenta del Concejo recordó que instituciones como el Colegio de Arquitectos, Sociedad de Arquitectos, docentes universitarios, gobierno central e incluso vecinos advirtieron sobre los perjuicios que causarán las construcciones irrestrictas.

“Espero que los paceños no me dejen sola en esta lucha y no levantemos las manos”, pidió.

El que fue candidato a la alcaldía de La Paz por el MAS, César Dockweiler, calificó la aprobación de la ordenanza 046 como funesta.

“(Son) seis personas en contra del desarrollo de la ciudad de La Paz, que han promulgado esta funesta ordenanza y no queda otra que calificarlas como traidores de la ciudad de La Paz, del desarrollo verdadero de la ciudad. Seis personas que no han querido escuchar el clamor de la ciudad”, refirió.

Dockweiler anunció que desde hoy, las organizaciones de profesionales, Sociedad de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Camara de Constructores, Asociación de Ingenieros Geotecnistas, Colegio de Ingenieros Civiles, federaciones de gremiales, asociaciones de La Paz, club 16 de julio, comité pro la paz, y diferentes otras asociaciones asumirán la defensa para la ciudad.

“Vamos a asumir las acciones correspondientes para defender a nuestra ciudad de La Paz, esa ordenanza no puede entrar en vigencia”, pidió.

Umsa advierte que ordenanza de construcciones sin restricciones son áreas de alto riesgo y moderado

“Un análisis de las 10 zonas donde la ordenanza pretende levantar más edificios nos alerta que por lo menos la mitad de esas zonas está en áreas de alto riesgo, por lo tanto no es admisible permitir que esa ordenanza vaya adelante. Si sobrecargamos un área de riesgo, lo más probable es que se vuelva a producir un megadeslizamiento y de mayor magnitud”, advirtió Marco Guzmán, docente de la Facultad de Ciencias Geológicas y especialista del equipo técnico de la UMSA.

La Ordenanza Municipal 46/2022, de “Ajuste normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación, para la Administración Municipal” y fue aprobada este miércoles, levanta las restricciones de construcción en 10 sectores: inmediaciones de la plaza Villarroel (Miraflores); Calacoto y San Miguel; Irpavi y Achumani; Obrajes; “Macrozona Llojeta”, La Florida y El Gramadal; Achumani; Costanera y la avenida Muñoz Reyes; la plaza Uyuni y el mercado Yungas; y el ingreso a Mallasilla.

Guzmán, especialista hace 30 años en la temática de riesgos en la cuenca de La Paz, detalló que Llojeta, Gramadal, Costanera y la avenida Muñoz Reyes, plaza Uyuni y mercado Yungas, Achumani, Irpavi, y el ingreso a Mallasilla son áreas de riesgo alto y moderado. Este punto fue analizado por el equipo de especialistas de la UMSA.

“Hay una ordenanza municipal que no permite ninguna construcción en áreas de riesgo alto y moderado. Con esta propuesta de ordenanza están vulnerando su propia norma. No se puede construir en áreas de riesgo. Cabe recordar que un 70% de la mancha urbana de La Paz no es apta para edificaciones, salvo que hagamos trabajos de rehabilitación y esto no lo hemos visto”, añadió el experto.