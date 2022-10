La Paz: Daniela y Laura fueron asesinadas en Cajuata y Tilata

Daniela (de 17 años) y Laura (52) fueron asesinadas en las últimas horas en el departamento de La Paz. Los autores están prófugos.

“Ella tenía la vida por delante”, dijo ayer la mamá al ver el ataúd de Daniela. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un terreno baldío del municipio de Cajuata y fue trasladado a la morgue judicial, ubicada en el Hospital de Clínicas, para la respectiva autopsia de ley.

“El lunes desapareció a las 22:00 y a las tres de la madrugada me di cuenta que ella no estaba en casa. Le llamé a Carlos (su enamorado) y le pregunté si estaba con ella, me respondió que no”, contó a los medios el papá de la víctima.

El padre de la joven relató que Carlos, quien ahora es buscado por el crimen de Daniela, ayudó a la familia a pegar carteles de desaparecida en las calles.

Lo raro, según los familiares, era que los padres recibieron mensajes desde el celular de Daniela, quien supuestamente les decía que estaba en Cochabamba, pero al devolver la llamada no respondía.

El abogado de la familia, Freddy Mariscal, dijo que el examen médico forense determinó que la causa de su muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento manual”. Contó que el cuerpo sin vida de la joven tenía signos de violencia. Se presume que ella peleó por su vida. “Se encontró algún tipo de indicios en sus uñas. Se cree que ella habría arañado a su agresor, es decir que luchó por su vida”.

Según una tía de la joven, Carlos era muy celoso. “No dejaba a Daniela hablar con nadie”, dijo y contó que la joven estaba decidida a terminar con él.

El abogado sostuvo que luego de las investigaciones de la Policía, se determinó que quien acabó con la vida de Daniela fue Carlos. Según el jurista, cuando comenzaron a preguntar al agresor sobre la víctima, él escapó entre los matorrales. “Ahora se desconoce su paradero”, dijo.

El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra el joven de 22 años.

Con carteles y gritos, estudiantes y compañeros del colegio protestaron ayer y exigieron justicia para Daniela.

No es el único caso. Ayer se reportó el crimen de Laura. Su cuerpo fue hallado en su casa, ubicada en la zona de Tilata. El principal sospechoso es su concubino.

La hermana de la víctima descubrió el crimen. Ingresó a la habitación y encontró a Laura sin vida y con signos de violencia.

El caso ya es investigado en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del municipio de Viacha.

Se conoce que Laura era enfermera y que vivió con el acusado durante 15 años. La pareja no tenía hijos. La familia indica que él era violento.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, Bolivia reportó 69 casos de feminicidios. En los primeros días de octubre el país sumó tres casos. Con estos asesinatos la cifra se eleva a 72.