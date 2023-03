A diferencia de algunos años, los vehículos del transporte del servicio público colectivo de La Paz, como el minibus, carry, trufi y/o micro, han mejorado bastante; sin embargo, no en su totalidad, pues de 4.933 motorizados registrados en el Sistema de Administración Municipal del Parque Automotor, 3.264 pasaron la prueba de estándar de calidad en la inspección que realiza la Alcaldía, lo que significa que 1.669 (34%) aún circulan con desperfectos en la urbe paceña.

Mientras que otros realmente están con sus vehículos totalmente deteriorados: los asientos rotos, incómodos, los amortiguadores en malas condiciones, las ventanas no se abren, las puertas no tienen la manija para abrir, etc. “Señor, su asiento está mal”, gritaban los pasajeros de un minibus cuando se golpeaban con un hierro al sentarse.

En un tramo de 20 minutos se golpearon al menos seis personas, además el asiento estaba casi cayéndose y era difícil reclinarlo para pasar, ya sea de entrada o salida del minibus.