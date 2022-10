La Paz festeja entre mensajes de unidad e inasistencia de Arce

Entre mensajes de unidad y la comentada inasistencia del presidente Luis Arce a la sesión de honor del Concejo Municipal, la ciudad de La Paz festejó ayer los 474 años de su fundación.

La ausencia de Arce fue criticada por el Alcalde paceño. “Es un desaire, no a Iván Arias. La Paz da todo aquí, aquí vienen las manifestaciones, las concentraciones. Nos destruyen el ornato público. (Ahora) el Presidente hace este desaire a la ciudad, además que él es paceño, el Vicepresidente (David Choquehuanca) es paceño, el presidente de la Cámara de Diputados (Freddy Mamani) es paceño. ¿Saben qué?, es un desprecio a la ciudad y a mí me da mucha pena, no merece esta ciudad tanto desaire”, dijo el burgomaestre.

“Es el homenaje a esta ciudad que los acoge, que los recibe, que es la capital política del país, pero bueno, los paceños estamos igual haciendo nuestro homenaje a la ciudad de La Paz”, añadió.

En la sesión, el Alcalde paceño pidió al Gobierno instalar diálogo nacional para evitar confrontación por el censo. “Somos convencidos que con diálogo se puede llegar muy lejos, por esto es que debemos reflexionar en los tiempos convulsivos que parecen asomarse. Octubre nos invita a reflexionar sobre nuestras metas y una de ellas es la realización de la cumbre por el censo, a la que usted, Presidente, debía convocar”, dijo.

La presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric, pidió unidad a los bolivianos en “momentos de tensión”, cuando por falta de diálogo se asoma el paro cívico indefinido en Santa Cruz en demanda del censo en 2023. “Imploro a todas las autoridades a elegir la unidad para recorrer este camino de cambio, de transformación que tanto anhelamos y que se vincula con el sueño de nuestros ancestros, la unidad en la discordia, tal como la leyenda grabada en nuestro escudo de armas”, dijo.

A la sesión asistieron el alcalde Arias y los 11 concejales. Participaron también dirigentes vecinales, representantes del Organismo de Participación y Control Social, concejales de Tarija, Cochabamba y Trinidad, embajadores y representantes de organismos internacionales.

En la ceremonia, el Presidente Arce debía recibir la condecoración Escudo de Armas en el Grado de Servicios Eminentes, pero no asistió.

El Concejo entregó –además– 15 condecoraciones a instituciones, organizaciones y personalidades que trabajan por La Paz. Entre los que recibieron las distinciones están el sociólogo Adalid Contreras Baspineiro, el empresario Rolando Kempff Bacigalupo, la proyectista del Parque Urbano Central (PUC) Cecilia Gretel Scholz Delgado y la docente investigadora Noemí Sandra Tirado, entre otros.