Los grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) agredieron físicamente a siete periodistas y tres camarógrafos con golpes, petardos y huevos podridos el pasado martes. Amenazaron –además– a un periodista de Página Siete. La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) pide garantías a la labor periodística.

El Gobierno garantiza el ejercicio periodístico y pide a las víctimas que denuncien. Además, el Ejecutivo informó anoche que el canal estatal en Santa Cruz no transmite desde hace nueve días porque sus periodistas fueron amenazados.

“Siete periodistas y tres camarógrafos fueron víctimas de violentos ataques”, indica un comunicado de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), emitido ayer tras las agresiones del pasado martes, cuando los trabajadores de la prensa realizaban la cobertura de las movilizaciones que convocaron activistas que exigen la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del penal de Chonchocoro y grupos del MAS, denominados “autoconvocados”, que piden 30 años de cárcel para esa autoridad.

En videos se ve cómo los grupos de choque del MAS arremeten contra la periodista Jenny Callisaya, Rossell Illanes y Tito Bustamante de la Red Uno en la plaza Abaroa cuando realizaban un despacho en directo. Además, (al equipo) le lanzaron un huevo podrido y le “dieron un escupitajo”, informó el presidente de la APLP, Raúl Peñaranda. También –según el representante– recibieron insultos y “fueron agredidos con palos”.

El comunicado también indica que los periodistas Rodrigo Fernández de la red Erbol, Nicolás Sanabria y Alejandra Rojas del programa En Otro Formato, Max Chura, camarógrafo de la red Bolivisión y Cecilia Lanza fueron agredidos en la zona Sur.

De acuerdo con Peñaranda, el periodista de Erbol es el más afectado, ya que “fue herido por un petardo elaborado artesanalmente” por integrantes de grupos del MAS. “Tiene perforado el tímpano”, agregó.

Según Erbol, el hecho ocurrió cerca de las 19:00 por la Iglesia de San Miguel. Fernández contó que primero sintió la explosión y la chispa en su hombro izquierdo. “El oído izquierdo se me ha tapado y ya no pude escuchar”, dijo. Aún no se conoce si la pérdida del oído es total.

Peñaranda lamentó este hecho porque “se le hizo un daño físico inaceptable”. Además, explicó que fue “con la intención de hacer daño, ya que lo identificaron como periodista”.

Un periodista de Cadena A también recibió golpes con un palo y Sanabria recibió insultos.

Rojas recibió una pedrada en la avenida Montenegro y Chura fue herido en la pierna izquierda. Además de recibir golpes, Lanza fue insultada y amenazada.

Un periodista de este medio fue amenazado con ser denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por supuestas agresiones contra manifestantes afines al MAS. El usuario de Facebook “Edu Bruno” hostigó al reportero de este medio, siguiéndolo durante la cobertura y grabándolo con su celular mientras él trabajaba.

La periodista de Abya Yala Adriana Álvarez también recibió el impacto de una piedra e identificó a los agresores, quienes estaban en los grupos contrarios al Gobierno.

“Repudiamos la violencia desatada por grupos de choque del MAS y responsabilizamos al Gobierno por no haber evitado las agresiones y ataques contra periodistas y camarógrafos durante las movilizaciones del martes”, indica un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la APLP, a través de un comunicado difundido por Facebook.

Según Peñaranda, se nota que la Policía no actúa, porque “no protege ni a los manifestantes, tampoco a los periodistas”.

Dijo que toda la violencia que se generó es “responsabilidad del oficialismo”. Añadió que la APLP presentará un amparo para exigir al Gobierno la protección al trabajo de la prensa y que la Policía cumpla su labor de proteger a la ciudadanía.

Agregó que con este hecho se vulnera la libertad de prensa y (estos grupos) tienen la intención de generar un efecto amedrentador y de silenciamiento.

Resaltó que al afectar a los periodistas, se afecta al corazón de los derechos democráticos. Recordó que en la legislación boliviana e internacional, los periodistas tienen una protección cuando visten el chaleco. “Ellos no quieren estar en medio de los conflictos, pero están trabajando y cumpliendo un rol muy importante de mantener al resto de la sociedad informada”.

El Defensor del Pueblo reprochó y censuró esas agresiones, por lo que exigió al Estado “que ejerza su obligación de investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de información”.

Además, rechazó todo tipo de amenazas que pongan en riesgo su integridad emocional y física, que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores.

El director de la Felcc, coronel Rolando Rojas, indicó que, aunque no llegó ninguna denuncia, investigarán esas agresiones.

A su turno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, repudió esas agresiones y solicitó a los afectados que denuncien. Indicó que ya el Ministerio de Justicia se sumará de oficio a las denuncias. La autoridad contó que los periodistas de medios estatales también fueron agredidos, pero esos hechos no fueron visibilizados.

Denunció –además– que el canal estatal regional Santa Cruz no emite señal desde hace nueve días debido al hostigamiento que sufren los periodistas.