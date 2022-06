La Paz se queda sin guardias ediles por falta de dinero, sacan a 150 efectivos

A las 21:00 del martes 31 de mayo, el secretario de Movilidad Urbana de La Paz, Enrique Villanueva, citó a la guardia municipal a sus oficinas del mercado Camacho. Les informó que los contratos de más de 150 efectivos no serían renovados por falta de dinero. Ahora, La Paz se queda sin control en el comercio en vía pública, en la seguridad ciudadana y en el resguardo de las instalaciones municipales.

“El secretario de Movilidad Urbana se reunió con pocos guardias que estaban en las oficinas centrales de la Camacho. Nos agradeció por nuestro trabajo y nos dijo que el alcalde está satisfecho, pero no tienen presupuesto. Entonces, nos indicó que no seríamos recontratados. Nos dijo que cuando haya presupuesto, podríamos volver a postular e ingresar, pero sabemos que no será así”, dijo uno de los ahora exguardias municipales que prefirió no dar su nombre.

Todavía sorprendidos, los exguardias ediles se reunieron y ayer por la mañana protestaron en las puertas del Palacio Consistorial de la Alcaldía, no dejaron entrar a los otros funcionarios a trabajar y bloquearon la calle Mercado. El extrabajador aseguró que los más de 150 guardias ediles y los motorizados, fueron retirados. Sólo quedaron menos de 20 que tenían baja médica o que por maternidad no pueden ser apartados.

Con su retiro, la ciudad de La Paz se quedó sin la presencia de guardias ediles en las calles. Los ahora extrabajadores indicaron que contaban con un equipo de control y vigilancia ciudadana que salía a patrullar en motocicletas a los diferentes barrios. “Salíamos a hacer control a los macrodistritos Cotahuma, Max Paredes y San Antonio. Este grupo motorizado hace tareas de persuasión, cuida el ornato público, iba a los colegios y las áreas verdes”, afirmó otro guardia retirado.

“Todos los motorizados fueron despedidos y no habrá seguridad ciudadana en las calles. Nosotros trabajábamos todo el día desde las 7:00 hasta las 22:00 o 23:00. Hacíamos patrullajes preventivos, evitábamos que no beban en vía pública, que los menores no consuman bebidas alcohólicas o que alcohólicos o indigentes tomen las plazas”, afirmó.

Resguardaban también las instalaciones municipales. “No hay personal que cuide las defensorías de las calle Chuquisaca o Mallasa. Los edificios ediles ya no tienen personal y esto podría generar problemas porque resguardábamos los bienes municipales”, contó un tercer guardia que se quedó sin trabajo.

Los guardias controlaban el comercio informal y evitaban que los “ambulantes” se apropien de las aceras. “La pelea constante era en El Prado y en la Camacho. Seguro que ahora se colocarán en las puertas de los bancos e instituciones públicas”, dijo. Además, hacían controles en sectores de la Max Paredes y zonas altamente comerciales. “Verificábamos que cumplan los horarios de venta. Ahora se quedarán más tiempo y perjudicarán tanto a transportistas como peatones”, afirmó.

Unos 60 guardias trabajaron más de 10 años, incluso cumplieron 25 de servicio. Sus contratos eran anuales y pese a ello se les reconocía su antigüedad y los incrementos salariales. Advirtieron que desde que entró Arias los contratos se redujeron a dos meses e incluso uno. Además, a este personal que por su largo trabajo llegaron a ganar alrededor de 4.000 bolivianos, en marzo se les descontó 1.200 “sin explicación”, indicaron.

En esa oportunidad fueron a presentar su reclamo al Ejecutivo y al Concejo por esta reducción de más del 25% de sus ingresos. No obtuvieron respuesta y creen que este reclamo derivó en su retiro de la Alcaldía. Creen que no podrán postularse porque las nuevas convocatorias limitarán el rango de edad de los guardias. Un trabajar que dedicó 20 años a la comuna, no volverá a trabajar en esa institución.