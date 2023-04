Para participar, la población puede descargar la App iNaturalist del play store y tomar fotos de flora y fauna.

“Es espectacular nuestra ciudad, tiene tanta variedad de fauna y flora; cada ciudadano debiera participar con una foto porque el momento en que pillamos una especie que no habíamos visto es el reto para inventariar; Mallasa se enriquece, el 2022 hemos descubierto especies y no sabíamos que los teníamos. En el cotidiano no vemos y no sabemos con qué especies convivimos”, destacó la subalcaldesa de Mallasa, María del Carmen Navarro.