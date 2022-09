La Paz y Santa Cruz dicen que no avalaron el censo en 2024

El departamento de Santa Cruz y el municipio de La Paz responden al Gobierno y dicen que las actas suscritas con sus regiones no avalaron la realización del censo en 2024. Piden que se lleve adelante una mesa técnica que defina la fecha de esta encuesta nacional. Descalifican -además- las ocho razones que esgrimió el Ministerio de Planificación para que esta actividad no se pueda desarrollar el siguiente año.

“Nosotros no estamos avalando que el censo se realice el 2024. Esta es la prueba y la firma de quienes asistimos a la reunión del 15 de agosto”, dijo el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

La noche del miércoles, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, declaró que “en ninguna de las mesas” manifestó “oposición” al cronograma y a la información presentada por el INE, por eso siguen trabajando para que el censo se realice entre mayo y junio del año 2024.

Cuéllar dijo que el ministro de Planificación se “olvida” que firmó un compromiso en la mesa técnica. “Se estableció que la universidad iba a complementar su propuesta técnica para que sea considerada por el INE. Ellos se comprometieron a considerar la propuesta”, aseguró.

Santa Cruz rechaza un censo en 2024 y pidió que esta actividad se pueda realizar el primer semestre del siguiente año. El 15 de agosto, los líderes cruceños y las autoridades del Gobierno se reunieron y el quinto punto del acuerdo establece que las entidades presentes “constituirán una mesa técnica que incluirá al INE (...) para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma”.

Cuéllar se refirió a este punto. “Se estableció que debía conformarse una comisión técnica para construir los criterios técnicos sobre la fecha de realización del censo. Si él se está olvidando de lo que firmó con nosotros, ¿a quién podemos creerle?”, dijo.

Destacó la iniciativa presentada por el municipio de La Paz para organizar una cumbre que defina la fecha del proceso censal y cuente con la asistencia del presidente Luis Arce.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, espera que la reunión sostenida con el ministro de Planificación y el INE no haya sido una distracción para continuar con la fecha del censo en 2024.

“Ojalá no sea una tomadura de pelo que hayamos hecho tantas reuniones, que hayamos hecho el esfuerzo de hacer propuestas para que luego vengan y nos digan que no sirven. Nos minimizan. Por supuesto, nosotros como municipio tenemos que hacer una propuesta para (La Paz), nosotros no somos el INE, pero nos minimizan”, dijo.

Arias agregó que en la reunión del 17 de agosto el municipio presentó observaciones al informe del INE. “Claro que tuvimos observaciones, si no para qué sirvieron estas reuniones”, dijo e indicó que caso contrario sería “una tomadura de pelo”.

Recordó que en la reunión de los alcaldes de las capitales de departamento y El Alto con el presidente Arce se acordó que al final de las diez reuniones técnicas la fecha del censo se definirá de manera consensuada.

“Estamos esperando que el Presidente convoque otra vez a las universidades, alcaldías y al Consejo Nacional de Autonomías. Haga una cumbre para que con la base en la información del INE, que todavía no nos han pasado, elaboremos nuestro propio cronograma”, dijo.

Jhonny Atila, experto en estadística y miembro de la Comisión Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, dijo que el Gobierno esgrimió ocho razones por las cuales no se puede realizar el censo el siguiente año. “Estos puntos no son válidos para justificar que el censo se retrase para el 2024 y de igual forma lo es para La Paz”, dijo.

En la reunión con Santa Cruz, el Gobierno dijo que el censo debe ser el 2024 porque necesita coordinar con las alcaldías; coordinar con las autonomías indígenas originarias campesinas; el mal clima en Bolivia a finales de año; el calendario agrícola; que la boleta censal deba ser en idiomas indígenas; el covid; los problemas de límites y la provisión de equipos, como tabletas.