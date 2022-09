La Policía exige a un periodista de Culpina revelar la fuente de una información

El hecho se registró en el municipio de Culpina, en Chuquisaca, el pasado 5 de septiembre. “Después de la última publicación los policías me anunciaron como dos veces que llegaría un requerimiento desde Sucre y efectivamente a los pocos días trajeron, primero una copia de dicho requerimiento y al otro día el original”, informó Mamani al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

El requerimiento policial está dirigido a Mamani para que remita “el reporte y fuente de acceso de la información que contienen las publicaciones digitales ‘Hombre pierde la vida en celda policial’ publicado en fecha 7 de agosto 2022 por gente Digital Culpina”, según se lee en el documento.

Mamani mencionó que no respondió al requerimiento, pero sí envió una carta para señalar que se acoge a la Ley de Imprenta en este caso. No obstante, el requerimiento no fue revocado.

Según el observatorio Unitas, no es la primera vez que este periodista sufre amedrentamiento de la Policía. Mamani dio a conocer que en febrero pasado la Policía de Culpina trató de intimidarlo al cuestionar su trabajo de informar sobre temas policiales.