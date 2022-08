La Policía indagará caso del joven que fue enterrado vivo

“Me han enterrado vivo”, alcanzó a decir Víctor Hugo Mita Álvarez, de 30 años, que según su relato fue sepultado ebrio en una construcción en Achacachi. La Felcc investigará el caso, pero desde esa población rechazan que haya una construcción grande.

“Me han enterrado vivo como a un sullu. Me desperté y me di cuenta que no podía moverme más, estaba encerrado, estaba dentro de un ataúd, tuve que romper el vidrio y he visto que bajó la arena; he roto el ataúd para disminuir la arena y así pude salir”, contó Mita, con síntomas de embriaguez.

El joven, que se identificó como un bailarín de tobas, aún tenía en su cabello y la ropa residuos de cemento seco, que, según él, son la prueba de que fue enterrado como un sullu en una ofrenda para una construcción en Achacachi. “Estaba tomando cerveza en Villa Victoria y una persona se me acercó y me dijo ‘soy tu camarada’ y me invitó un vaso. Luego de eso no me acuerdo más”, relató Mita.

Policía indagará el caso

De acuerdo con su testimonio, el joven pudo escapar de la construcción y ayudado por una mujer retornó a El Alto, donde un amigo le acompañó a sentar la denuncia ante la Policía, que en un primer momento no quiso recibir por el estado inconveniente de Mita.

Empero, ante la repercusión que tuvo el caso en las redes sociales, el director de la fuerza anticrimen de El Alto, Limbert Coca, confirmó que indagarán el caso. “Vamos a realizar las investigaciones y vamos a recibir la declaración de la persona que dice ser víctima”, sostuvo Coca, para ello el joven debe estar en el pleno uso de sus facultades para plantear la denuncia. Añadió que citarán a las personas que compartieron bebidas con el joven.

Habla un arquitecto

“Para grandes construcciones, como edificios y puentes, algunos albañiles suelen pedir una ofrenda grande a la Pachamama. Escuché que piden personas como sullus”, contó Antonio C., un arquitecto paceño.

“Para que no haya accidentes en una obra grande, el sacrificio debe ser a esa dimensión”, añadió. Mita dijo que se despertó en un ataúd en una obra en Achacachi, empero las autoridades ediles rechazaron esa versión y señalaron que la única edificación grande es la de un juzgado, pero que no está en un lugar descampado, como señaló el joven.