La quinta víctima de avalancha peregrinó por salud hasta morir

Plácida Isla Calla, de 28 años, es la quinta víctima fatal de la avalancha humana que se registró el 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías, de Potosí. Desde el día de la tragedia, la joven peregrinó por atención médica hasta morir, según su familia.

“Desde el sábado mi hermana ya estaba agonizando”, aseguró a Página Siete Jorge Isla, el hermano mayor de Plácida, la universitaria que desde el pasado 9 de mayo, cuando ocurrió la avalancha en la universidad de Potosí, tuvo una salud muy deteriorada, por eso ingresó a terapia intensiva y estuvo internada más de un mes.

“Ella fue la última en salir de UTI de los cinco internados en esa sala”, informó el jefe médico del Seguro de Salud Universitario, Jorge Daza. Pese a que fue dada de alta, la salud de la joven aún presentaba complicaciones. Por eso fue trasladada a Sucre para una valoración.

“El sábado hemos llegado de Sucre, ella estaba caminando. ‘Sanita estoy’, me dijo y me indicó que sólo no podía respirar”, relató doña Guillermina, la mamá de la joven.

Por ese problema, Plácida volvió al Seguro Universitario. “Ella estaba con su hermana menor. A la 1:00 de la madrugada (de ayer) fue ingresada a terapia intensiva, luego a las 5:00 dijeron que no podía respirar y a las 5:30 falleció”, contó la mamá.

Jorge relató que los médicos indicaron que su hermana necesitaba un otorrinolaringólogo. “Desde el sábado ella estaba mal y nos han dicho que debía ser valorada por el otorrino, pero no vino a atenderla”, explicó.

Según el hermano de la joven, la atención del especialista no estaba cubierta por la “U”, tal como fue el compromiso. Las autoridades del Seguro Universitario indicaron que ese tratamiento no será cubierto. “Cuando le reclamé, me dijo que tenían una reunión con el directorio y ahí se definirá si (el seguro) cubre o no, pero mi hermana estaba muriendo”, dijo.

Recordó que pidió a las autoridades que visiten a Plácida. “Les dije que mi hermana está agonizando y una persona con ese estado de salud necesita atención inmediata”, sostuvo.

La familia considera que Plácida se hubiera salvado, pero no recibió la atención médica adecuada. “Ella fue víctima de negligencia médica”, dijo Jorge.

El gerente del Seguro Universitario, Guido Anagua, indicó que la joven falleció por trombosis pulmonar. “La semana pasada detectamos que tenía coágulos de sangre en las venas, por eso la enviamos a Sucre para que sea revisada por el especialista vascular”, dijo. Además, contó que el médico descartó algún problema, por eso, la paciente regresó. La joven también tenía rinitis en la garganta, por lo que fue transferida para recibir atención en el Hospital del Tórax de La Paz, pero ya no fue necesario porque falleció.

Según Anagua, Plácida llegó al hospital con una salud muy complicada. “Le hicimos dos intervenciones, una con el neurocirujano, porque se identificó un coágulo de sangre en la cabeza, y la otra por complicaciones en el hombro. Se le puso un platino para que esté estable”, dijo.

Ante la denuncia de negligencia médica, Anagua indicó que entiende que por el dolor la familia dice eso, pero el personal de salud está “tranquilo”. “Hemos cumplido con todo, por eso estamos hablando con la Defensoría del Pueblo para que se haga una auditoría interna y externa para saber si hubo negligencia médica. El informe lo darán a conocer en 10 días”, dijo.

La mamá de la universitaria contó que Plácida era una hija muy cariñosa y una compañera.

Luego del deceso de la joven, la familia se reunió y aceptó la realización de la autopsia.

La Delegada Defensorial, Vilma Martínez, dijo que realizaban un seguimiento a la joven y se reunieron el miércoles.

Plácida es la quinta víctima de la avalancha humana que ocurrió el 9 de mayo por la explosión de una granada de gas lacrimógeno. Ese día, este hecho provocó la muerte de cuatro estudiantes y el registro de 85 heridos.