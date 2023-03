En las calles, en los mercados, en los basurales, solos o en grupos, en busca de agua, comida o apareamiento, los perros callejeros y vagabundos deambulan en La Paz. No se conoce con precisión la cantidad exacta de estos animales en situación de calle, sin embargo, animalistas calculan que sólo en el municipio hay unos 250 mil.

La esterilización masiva aún es una meta alejada de cumplir, pues a pesar de que en distintas gestiones se prometieron grandes campañas, hasta la fecha no han sido efectivas y la población canina continúa en ascenso.

“Mientras yo rescato uno, en la calle están naciendo siete perritos. De esos siete, la mayoría son hembras y (de ellas) vuelven a nacer y así es un ciclo de nunca acabar”, dice Enya Collazos, quien desde hace cinco años se dedica a rescatar animales de la calle, los cuida, los cura y los da en adopción. No es una tarea fácil, y más aún cuando lo hace de manera independiente. Durante este tiempo logró rescatar a alrededor de 50 perros.

En agosto de 2021, el alcalde paceño Iván Arias prometió una masiva campaña de esterilización, no obstante no abarcó a los grupos esenciales, es decir a los perros callejeros y vagabundos que son los que se reproducen sin control.

Durante 2022 se lograron realizar más de 2.000 cirugías en la Casa de la Mascota, sin embargo, en su mayoría son animales con dueños y no aquellos vagabundos que nacen, viven y mueren en las calles; tampoco aquellos callejeros, los cuales tienen propietarios irresponsables que no mantienen a sus mascotas en su hogar con los cuidados y alimentación necesaria.

“Las instituciones públicas no están viendo el foco del problema. Y la solución tampoco son los albergues, porque algunos llegan a hacinar a los animales, van metiendo, van metiendo a los perros y eso también les afecta. La solución es la esterilización masiva”, recalca Collazos.

Hace unas semanas, la joven de 26 años rescató a una perrita pequeña que estaba botada en la calle. “La alcé porque pensé que tenía moquillo, pero al día siguiente la llevé al veterinario, le hicieron una ecografía y tenía piometria, es una infección en el útero, esto sucede porque no le han hecho esterilizar y lo más probable es que la tenían para reproducción”, refiere.

Así como este caso hay cientos. No se trata de personas con vocación hacia el mundo veterinario, sino que se conmueven al ver a otro ser vivo en esa situación tan vulnerable.

Cristina Mendoza no es rescatista, pero cada vez que puede y en la medida de sus posibilidades levanta a un animal callejero para darle cobijo mientras contacta a sus propietarios o consigue una familia adoptiva. El último fue un cocker, de mediana edad, lo llevó a casa, le dio agua y comida e intentó buscar a sus dueños mediante redes sociales, pero no tuvo éxito. El veterinario le dio un diagnóstico fatal, tenía un problema en la cabeza del cual no podría recuperarse, así que finalmente tuvieron que aplicarle la eutanasia.

Muchos de estos perros mueren envenenados, atropellados, por hipotermia, por la decadencia en su salud al no alimentarse bien, por heridas tras recibir agua caliente en los mercados, moquillo y otras enfermedades, así lo expresa Ana Morales, quien forma parte de la Fundación Rescata, Protege Cambia, que a la fecha alberga a 49 perros.

Rescatan en promedio dos o tres perros por semana, son abandonados, callejeros o que son rescatados por otros animalistas. “Quisiéramos albergar más, pero no podemos, porque no podemos hacinarlos”, lamenta.

“Sin planes serios”

El presidente del Colegio de Veterinarios de La Paz, Freddy Veróstegui, manifestó que hasta la fecha no existen planes serios para hacer frente a la sobrepoblación canina y tampoco hay acercamientos con el sector privado, como el ente que preside.

“La sobrepoblación es alarmante y es un peligro para la salud pública, mientras los entes responsables de esto son los municipios, en este caso el municipio de La Paz, no está haciendo planes serios para encarar a la sobrepoblación, no está coordinando con las entidades, como Colegio Veterinario, por ejemplo”, indica.

Agrega que lo más grave es que el alcalde Arias, en su campaña, aseguró que iba a velar por los animales, “y la verdad que fue un saludo a la bandera”. Señala, además, que no hay presupuesto, ya que la Alcaldía hizo un recorte a la división de Zoonosis.

Sobre el tema, el jefe de la Unidad de la Salud Integral de Animales Zoonosis, Fernando Guzmán, informa que la campaña masiva de esterilización se realizará en mayo, junio y julio de este año, ya que esperan el presupuesto reformulado que solicitaron.

“Al momento no tenemos un presupuesto asignado, pero sí se ha hecho una solicitud (de presupuesto) para hacer, por lo menos, 2.500 animales también esta gestión, mejor si superamos el reporte del año pasado”, dice.

La gestión pasada realizaron un total de 2.685 esterilizaciones a perros, gatos y conejos, los cuales la mayoría tienen dueño, no obstante no se conoce cuántos de esos fueron rescatados o eran vagabundos o callejeros, pues la tabla de datos del Sedes no estaba con esos detalles.

El jefe de Zoonosis señala que a la Casa de la Mascota llegan perros abandonados, los cuales son esterilizados para su posterior adopción.

Asimismo, indica que se realizaron esterilizaciones en el relleno sanitario de La Paz. “También se ha coordinado con algunos rescatistas y se ha hecho esterilizaciones”, informa.

Contrario a lo que dice Veróstegui, Guzmán indica que ya hubo acercamientos con el Colegio de Veterinarios para realizar campañas de esterilización y por el momento se revisa la normativa para hacer alianzas público-privadas.

Riesgos ante la sobrepoblación canina

La excesiva cantidad de perros significa un problema de salud pública, pues existen peligros a los que están expuestos la población, por ejemplo, el contagio de rabia canina, ya que los perros callejeros y vagabundos no están vacunados.

“Son reservorios de enfermedades virales, enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas bacterianas y enfermedades dermatológicas, como hongos”, manifestó el médico de la veterinaria San Francisco Alexcir Sensano Zaavedra.

Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tener un perro por cada 10 habitantes, sin embargo, en Bolivia el número se duplica y hasta cuatriplica.

Normativa vulnerada

En Bolivia existen muchas leyes y reglamentos para proteger la vida animal, y los principales llamados por ley para hacerlo son las alcaldías, no obstante, ésta ha vulnerado varias de estas normativas, tal es el caso de la Ley Municipal 239316, que refiere que se debe sancionar a los dueños irresponsables.

En este sentido, Ana Morales indica que la misma ley establece que debe existir un programa de esterilización y no campañas, ya que estas últimas son esporádicas, cuando en realidad lo que se necesita es un trabajo permanente por el bien de los animales y de la misma población.

“La Constitución Política del Estado, en su artículo 302 inciso 5, dice que son responsables de los animales de fauna silvestre y los domésticos, las alcaldías y las gobernaciones, y nuestra Alcaldía omite, y en El Alto, ni qué decir”, acota Morales, quien hasta la fecha hace seguimiento a 14 procesos que interpuso contra gente inescrupulosa por maltrato animal; no obstante, asegura que los jueces y fiscales no le dan la importancia necesaria por tratarse de animales, entonces no hay sanciones.