Las 12 incubadoras- camas de terapia intensiva para recién nacidos- que tiene el Hospital de la Mujer están llenas, pero hay 15 mamás internadas con embarazo crítico y los médicos temen que sus bebés nazcan y no haya un espacio para internarlos.

“Tenemos 12 incubadoras las cuales están llenas. No hay espacio para nuevos niños”, informó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero. Afirmó que por eso, cualquier niño prematuro que nazca en las próximas horas no tendrá un espacio para internarse, lo que pondría en riesgo su salud. Indicó que actualmente en el nosocomio “hay 15 mamás de alto riesgo” internadas en la misma cantidad de camas. Ellas son referidas de los Yungas, del área rural y de otros centros de salud de La Paz que requieren tener a sus niños porque tienen enfermedad de base como cardiopatías, hipertensión o enfermedades pulmonares.

Precisó que estas mamás están obligadas a prepararse para cirugía para que en el mejor momento posible pueda tener a su bebé, pero si se presenta una emergencia la mujer puede descompensarse y tener a su bebé, pero “lamentablemente no hay un espacio para que el bebé sea internado”.

Romero comentó que en esos casos, lo único que queda es que la familia de la paciente busque camas de terapia intensiva para el bebé, porque el hospital ya no tiene convenio con la Caja Nacional de Salud (CNS) y eso perjudica a los bebés. “Ya no podemos enviar al Materno Infantil y a otros nosocomios. Sólo tenemos un convenio con un hospital de El Alto, pero que ese espacio está permanentemente lleno”, apuntó. Por ello, indicó que el riesgo de muerte de los niños por hipoxia perinatal, parálisis cerebral infantil en el nosocomio es terriblemente alto. “Hay un riesgo enorme para los prematuros en el Hospital, porque no tenemos dónde internarlos”, comentó.

El galeno indicó que cuando llega un bebé que no podemos rechazar porque se está muriendo, se debe sacar al niño que está en la incubadora y pasarlo a una cuna. “Y tener un bebé de 800 gramos en una cuna es pues altamente riesgoso, ya que ese niño depende de la incubadora para vivir y al sacarlo pueden ocurrir desgracias como que se enferme, infecte o se descompense”. A eso se suma que las incubadoras ya concluyeron su vida útil, pero aún funcionan. “Por eso cada vez se arruinan y deben entrar en mantenimiento”.

Romero aseguró que por eso se requiere de al menos 10 incubadoras para atender la demanda de la población. No obstante, indicó que a ese problema se suma el hecho de la falta de personal. “Sólo hay una licenciada de enfermería para atender a los 12 niños que están en las incubadoras”. También falta subespecialistas en neonatología, porque el único que atiende a estos pacientes también debe ver a los que están en sala y se descompensan. “Ya no tienen tiempo”.

El profesional explicó el año pasado hicieron conocer de la crisis a las autoridades nacionales y departamentales de salud, pero hasta la fecha no existen mejoras. Por ello, anunció que los médicos se declararon en emergencia y dieron un mes a las autoridades para que puedan hacer mejoras en esa unidad, caso contrario anuncian movilizaciones. “Esperemos ser escuchados”, dijo.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Prisley Riveros, indicó que todo el complejo hospitalario- donde está este nosocomio- tendrán un reestructuración. No obstante, aclaró que el primero que mostrará esos cambios será el Hospital de Clínicas, ya que el pasado martes por la noche se comprometió con las autoridades de Salud y la Defensoría del Pueblo a realizar una reestructuración del hospital, para evitar que la gente duerma en la puerta del nosocomio por unas ficha y que construirán una nueva área de oncología clínica. “Esto demorará por lo menos tres meses porque aún estamos buscando la empresa que edificará el espacio. Queremos que sea moderno y con todas las normas establecidas”, dijo.