Por eso, no sólo se dedicó a sus estudios sino buscó trabajo. En principio estuvo como pasante en una radio, luego en otro medio, en el Ministerio de Culturas y ahora logró conseguir un trabajo en RTP. “Nunca me limité a estar en un solo lugar”.

Elizabeth Chávez, licenciada en Comunicación

En 2016, Elízabeth llegó del norte paceño a la ciudad de La Paz. Estaba temerosa. No conocía a nadie, menos la ciudad, sin embargo rompió todos esos temores y logró su propósito: culminar su profesión.

Para ella, fue difícil su comienzo en la vida universitaria, pues pese a que ganó una beca de ingreso directo, le afectó incluso el cambio de clima de uno cálido al frío paceño. “Hasta me enfermé unas semanas”, recordó.

Sin embargo, poco a poco se fue acostumbrando al ruido de las movilidades, al ajetreo, a las amplias y largas calles. Aunque tuvo amigos que la ayudaron en el proceso de adaptación.

Para sus hermanos, ella es la fuente de inspiración. “En el área rural muchos piensan que sales bachiller y terminas tus estudios, pero no es así, yo les demostré que pude avanzar y ahora mis hermanos me dicen si tú pudiste, por qué yo no y eso me llena de satisfacción”, dijo la joven que se tituló por excelencia académica en 2022.