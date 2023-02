Estas y otras 33 unidades de La Paz que fueron construidas en su totalidad o parcialmente por la UPRE, y que hasta mediados de 2022 no podían recibir mantenimiento, en la actualidad son administradas por la Alcaldía.

Pasó una semana del inicio de clases y las quejas sobre las infraestructuras escolares comienzan a surgir. “Ya no podemos continuar en estas condiciones. Nuestros hijos están en constante peligro, nosotros tenemos miedo de que en cualquier momento se caigan las calaminas y lastimen a los niños”, indicó don Franklin, un padre de familia de la Unidad Educativa Manuel Bernal Mariaca.

El inmueble de la escuela Mariaca, ubicada en la zona Villa Victoria, es la más afectada. El establecimiento tiene más de mil estudiantes en los tres turnos. Fue entregado en 2017.

Desde entonces no se realizaron refacciones y hoy, seis años después, el establecimiento tiene rajaduras, paredes húmedas por el agua de las lluvias, calaminas plásticas del tinglado de la cancha que están rotas, techos agrietados y goteras, además heces de palomas en los pasillos.

“Lo más preocupante son los baños”, sostuvo Dante Ordóñez, uno de los administrativos del establecimiento, quien abrió las puertas de esos espacios y mostró unas paredes con moho, focos que colgaban del techo y cielo raso partido en el suelo.

“Este techo se cayó hace dos años sobre los niños y desde entonces hemos solicitado que lo arreglen, pero a la fecha no hay nada”, indicó. Por eso decidieron cerrar esos ambientes.

Al lado está el otro mingitorio, donde la pared también está húmeda, del techo se cayó el cielo falso y las piletas no tienen desagüe. “Cuando se abre las piletas el agua cae al suelo”, dijo.

Ya en los bloques de aulas, el olor a humedad se siente y las manchas blancas delatan que filtra agua por esos espacios. En el segundo piso se observa tres baldes de agua. “Es que cuando llueve, chorrea agua hasta aquí”, mostró Ordóñez.

Además, las cerámicas del piso del pasillo y de una de las aulas comienzan a desprenderse por la humead. Lastimosamente, los niños se tropiezan en ellas.

En el baño de los niños tampoco existen chapas. “De adentro agarramos con nuestros deditos para que nadie jale la puerta”, indicó una estudiante.

Para el director de la unidad educativa, Ovidio Mollinedo, esta infraestructura está demasiado descuidada.

“Hasta el año pasado no se sabía de quién dependía la escuela, si del Gobierno o de la municipalidad, por eso no se pudieron hacer refacciones, pero desde septiembre ya pasó a depender de la Alcaldía y no hay arreglos”, declaró el director.

Recordó que enviaron cartas a las autoridades municipales, pero no hicieron nada. “Ayer (el jueves), un niño se rompió su mano porque se cayó en el piso que estaba mojado”, contó para relatar que en esta época de lluvias “los estudiantes sufren porque todo el patio se vuelve un lago, no hay desagüe para que desemboque el agua”.

La secretaria municipal de educación, Amparo Morales, indicó que conoce la situación de esta unidad educativa y por eso el viernes por la tarde se reunía con sus representantes y no pudo contestar a este medio.

Pero esa situación no sólo se ve en esa unidad educativa, sino también en el bloque que construyo la UPRE en 2018 en la Unidad Educativa Franz Tamayo. Ahí las paredes de dos aulas están húmedas y en mal estado, también la del pasillo. En un aula su pizarra tiene un hueco, lo que es dificultoso para que los maestros enseñen.

En la parte superior del bloque, donde se construyeron los baños, el techo se destrozó y en dos partes hay huecos en los que anidaron las palomas.

La directora Rosmery Nautista contó que se concluye el traspaso del establecimiento a la municipalidad, razón por la que las autoridades ediles se comprometieron a realizar las refacciones. “Estamos esperando, ya vinieron a hacer inspecciones”.