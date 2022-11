Las lluvias llegan, causan estragos y dejan al menos dos fallecidos en un accidente

La intensa lluvia que cayó la noche de este sábado ocasionó daños materiales, cortes de luz y hasta accidentes de tránsito en diferentes zonas de La Paz. En uno de ellos, al menos dos personas fallecieron al embarrancarse un motorizado.

Se trata de un bus que llegaba desde la ciudad de Cochabamba a La Paz, que se precipitó en la avenida Naciones Unidas cuando intentaba esquivar a un taxi. El motorizado patinó por la lluvia que mojó el asfalto y terminó despeñándose y dejando al menos dos fallecidos y varias personas heridas, según Bolivisión.

“Se ha resbalado la flota (sic). Estaba llegando de Cochabamba, un particular era el auto que esquivé , he frenado, he querido dominar y se ha venido, se ha resbalado”, declaró a ese medio el conductor del autobús.

Además, un muro cayó tras un choque en la zona de Alto Obrajes, en tanto que un árbol cayó en en la calle 13 de Calacoto. Efectivos de Bomberos llegaron a retirar el tronco que colapsó y que obstruyó la circulación de los vehículos.