A sus 12 años ya tenía un sueño fijo, conocer el mundo, pero aún no sabía cómo hacerlo. Leía libros de geografía e historia y observaba el mapamundi. “Un día me dije 'me gustaría hacer la vuelta al mundo'”, cuenta Laurent, pero estaba consciente de que aquello requería varios sacrificios: ir a la escuela, después al trabajo, etc.

Pero fue en mayo de 2012 cuando se dio cuenta que podía vivir sus sueños con los ojos abiertos e inició la travesía. Empezó por Canadá, apoyado de su bicicleta, recorrió pueblitos y ciudades, conoció gente y admiró los hermosos paisajes. Pero allí, en medio de ese trayecto, pensó que no podía “ser egoísta” y vivir sus sueños solo, así que decidió compartirlo con una fundación que lleva en su corazón desde hace 24 años: Plan Internacional, una organización sin fines de lucro, presente en 53 países del mundo y que apoya a la niñez.

Desde ese momento, Laurent es un embajador voluntario de esta institución y lleva un mensaje de apoyo y cuidado a los niños y niñas, un sector tan vulnerable de la sociedad.