Ley fija 9 medidas para evitar que feminicidas salgan libres

La nueva Ley de Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente dispone al menos nueve medidas para evitar que violadores y feminicidas puedan salir de las cárceles. La norma fue promulgada ayer por el presidente Luis Arce.

Las medidas van desde sanciones más duras para los jueces que faciliten la liberación de agresores, hasta la eliminación de la detención domiciliaria u otras medidas que permitían la salida de los asesinos o violadores de las cárceles.

1 “A partir de esta ley, el juez que decida ir en contra de la ley o la Constitución merecerá una pena de hasta 20 años de cárcel”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, en referencia a los operadores de justicia que permitan la salida de la cárcel a feminicidas, infanticidas y violadores. Estas son “decisiones políticas” para evitar que las personas que cometieron estos delitos retornen a las calles, tal como ocurrió con Richard Choque.

2 Se subió la pena de cinco a 10 años de prisión a las personas que cometan consorcio. Se refiere a los fiscales, jueces, policías y la administradores de justicia cuando actúan contra las víctimas.

3 “La detención domiciliaria se dictaba en el mismo lugar donde estaba su víctima. Esto no volverá a ocurrir”, aseguró Lima. “La ley determina que no habrá detención domiciliaria en casos de feminicidio, infanticidio y violación de niños. No tendrán la posibilidad de salir de la cárcel los que tengan detención preventiva (por estos delitos)”.

4 La cesación de medidas cautelares -como la detención preventiva- no será revisada. “Se vio que la chicana y la demora innecesaria de los procesos hace que las personas terminen de dejar los centros de privación de libertad”. Es decir, que no se decidirá ninguna liberación mientras el proceso se revise en Sucre.

5 “Hemos identificado un problema estructural en los tribunales departamentales de justicia: demoran años en resolver casos de violación o feminicidio”, dijo Lima. Por eso, se estableció un procedimiento para que las partes pidan el despacho del proceso en un plazo de 10 días. Indicó que “si existe un incumplimiento injustificado, se considerará una falta grave, una responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”.

Dijo que desde su despacho iniciarán procesos penales por retardación de justicia contra estas autoridades judiciales. “No se puede tolerar que el feminicidio, el infanticio y la violación sigan durmiendo en los tribunales departamentales de Justicia”.

6 Ninguna de las medidas de libertad condicional -como enfermedades graves- se aplicarán a una persona condenada y con sentencia ejecutoriada. “Los condenados por estos tres delitos tendrán que cumplir su pena hasta el último día. No habrá más beneficios”.

7 Están prohibidos los actuados que permitan la revictimización en ningún proceso de violencia hacia la mujer o donde la víctima sea infante, niño, niña o adolescente. “Se vio que era una regla y ahora estamos estableciendo que tendrá duras sanciones a cualquier forma de revictimización”, dijo.

8 Los jueces deberán tener cuatro años de experiencia profesional –ya no dos- para ingresar a escuela judicial. Además, la Escuela de Jueces deberá tener perspectiva de género en todas las materias para que puedan “comprender el dolor de las víctimas”, precisó Lima.

9 No habrá acefalías y se ha creado la figura de los vocales suplentes para que ningún caso quede sin atención. “El 100% de los casos es atendido y tenemos sentencia del 85% cuando antes teníamos un 10% de éxito en los casos”, dijo.