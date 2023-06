Este 28 de junio se recuerda el Día Internacional de la Diversidad Sexual. En Bolivia, esta conmemoración llega entre 80 crímenes de odio impunes y un lento reconocimiento de la identidad de género de la población LGBTQ+ (lesbiana, gay, bisexual, trans y otras identidades) del país.

“La población LGBTQ+ en Bolivia tiene grandes avances, como el reconocimiento de la unión de hecho de las parejas del mismo sexo; pero también grandes retrocesos, como la sentencia sobre la Ley 807 de Identidad de Género, que cercena varios derechos. Hemos registrado más de 80 crímenes de odio, cuya tipificación aún no está incluida en nuestra justicia”, señaló Luna Humérez, representante de la Organización de Travestis, Transexuales y Transgénero Femeninas de Bolivia (Otraf).

Víctimas de odio e impunidad

Para Otraf, junio empezó con una misa en memoria de Luciana, defensora de los derechos LGBTQ+, vocal del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales de La Paz y Miss Mundo Bolivia Trans 2019. En agosto de 2022 sufrió un ataque por parte de su exenamorado, quien con ocho puñaladas le arrebató sus sueños y huyó.

Las lesiones le dejaron serios daños en la columna y le quitaron a su cuerpo parte de su movilidad. Si bien su corazón no dejó de latir, algo en él se apagó.

“Tenemos más de 80 crímenes de odio registrados, entre denuncias públicas y privadas. Pero son sólo los que pudieron ser identificados, hay muchos casos que no se denuncian ni registran”, estima Humérez.

En Bolivia constantemente se producen crímenes de odio y actos de violencia por la orientación sexual e identidad de género de las personas. Sin embargo, hasta ahora no existe una sistematización ni tipificación de los mismos, por lo que son calificados como delitos comunes.

El dato oficial más reciente se desprende del informe temático “Acceso a la justicia de la población LGBTIQ+ en Bolivia 2020-2022”, presentado por Adesproc. Según el documento, entre 2015 y 2020, la Fiscalía General reportó 10 casos de vulneraciones a los derechos a la vida e integridad de las personas LGBTQ+.

“Llama la atención que de los 10 casos reportados: cinco están en etapa preparatoria, cuatro en juicio oral y una con resolución de rechazo; comprobando que existe 100% de impunidad de los mismos al momento de la obtención del informe”, señala.

El reporte presentado por la Fiscalía no contempla el caso de Dayana, una mujer trans asesinada brutalmente en abril de 2016, cuyo cuerpo fue hallado totalmente ensangrentado, lleno de cortaduras y quemaduras. Tampoco registra el asesinado de Litzy, apuñalada con un destornillador en una discoteca de la ciudad de El Alto, en 2018.

Ambos casos son los únicos que lograron llegar a una sentencia. El resto, en su mayoría, permanecen impunes.

El primer caso lésbico

El asesinato de Virginia fue el primero en visibilizar la muerte de una mujer lesbiana a causa del odio por su orientación sexual.

El 14 de octubre de 2009, Virginia, una mujer lesbiana de 32 años de edad, fue internada en el Hospital de Clínicas de La Paz. Se encontraba inconsciente, totalmente golpeada.

Los autores eran el marido y el padre de su pareja del mismo sexo. No era la primera vez.

El certificado médico forense señala que la víctima “tenía 185 días de incapacidad”, una “enfermedad corporal cierta o probablemente incurable” y un “peligro inminente de perder la vida”. No solo la golpearon, la violaron.

El 25 de octubre de 2009, Virginia falleció a causa de una falla multiorgánica, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Su familia rechazó la autopsia de ley y cualquier investigación.

El fiscal mediante resolución señaló que en el cuaderno de investigación no existían suficientes elementos de convicción para fundar una imputación. En mérito a ello, emitió el requerimiento de rechazo a la denuncia.

El informe de Adesproc observa que “en ninguna actuación se menciona la orientación sexual de Virginia y que la resolución del fiscal que cerró el caso da a entender que murió a causa de una enfermedad crónica, sin mencionar la verdadera causa”.

Al igual que el caso de Virginia, el de Luciana quedó en nada. Ella no solo trataba de superar el ataque de quien fue su pareja y el temor de que vuelva a hacerle más daño. Luchaba contra el odio y discriminación que recibía tras el crimen.

En octubre, en medio de un cuadro depresivo, decidió quitarse la vida. Para sus amigas su novio la dejó muerta en vida ya en aquel ataque.

“No le hice daño a nadie, solo quería tener una vida normal. No sé por qué se dan estos actos de odio a nuestra comunidad”, se cuestionaba Luciana.

Un gran retroceso en la ley

El aporte normativo es sin duda uno de los avances más importantes del Estado para con la población LGBTQ+. Como muestra de ello está la nueva Constitución, la ley contra toda forma de discriminación (que hace referencia a la homofobia y transfobia) o la sentencia que permite la unión libre de las personas de un mismo sexo.

Sin embargo, también hay grandes retrocesos. En 2016, en Bolivia se promulgó la Ley 807 de Identidad de Género que protege y tutela los derechos de las personas transexuales y transgéneros.

La norma establece el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en toda la documentación pública y privada que esté vinculada a la identidad de las personas trans, para ejercicio pleno de todos sus derechos.

“Sin embargo, una sentencia cercenó todos estos derechos. Declaró inconstitucional el artículo que hablaba sobre los matrimonios trans, la adopción, la confidencialidad y la paridad. Ahora estamos coartadas, la población trans no tiene los mismos derechos de cualquier otro boliviano”, manifestó Humérez.

Sin estos derechos, para muchas personas trans la norma es solo un protocolo, que no mejora las condiciones de vida que tiene esta población. Sin acceso al trabajo, a la salud y a la educación, una gran mayoría de ellas se ven obligadas a vivir del trabajo sexual, donde son vulnerables a la violencia y los crímenes de odio.

Pero las falencias no solo están en la declarada inconstitucionalidad, sino en el cumplimiento de los procedimientos para el cambio y reconocimiento de su identidad.

“La población trans está haciendo sus trámites con normalidad, pero hay retrasos en las instituciones públicas que no dan viabilidad ni facilidad al cambio de identidad. Por ejemplo, si se trata de una compañera que no es activista o no es conocida, le hacen tardar su trámite, hasta que vamos nosotras a ver qué pasa”, añade Humérez.

Si bien el proceso empieza en el Servicio de Registro Civil (Serecí), este se extiende al Segip, a la Policía, a las cajas de salud, a las universidades, a Migración y a toda institución en la que se tenga documentos que tengan que ver con la identidad de una persona.

“Si al empezar ya se tiene tropiezos, en los cambios de libretas, títulos, seguros y trabajo tarda aún más”, dijo la representante de Otraf Bolivia.

El informe de Defensoría del Pueblo “Ausencia de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género”, concluye que si bien Bolivia cuenta con la norma, el Estado “no garantiza la vigencia plena del derecho”.

Advierte que se debe a la ausencia de medidas normativas y administrativas “efectivas”. Añade que hay un trato discriminatorio y diferenciado del Estado hacia las personas transexuales y transgénero.

“Enfrentan barreras, dificultades, demoras y restricciones en razón de su identidad de género, que no permiten el goce de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, educación, trabajo -y otros- en igualdad de condiciones que el resto de la población”, indica.

El acceso a la salud es uno de los problemas. Durante la pandemia, cuando se detuvieron los trámites, muchas de las personas trans se vieron imposibilitadas de acceder a la atención médica, pues en sus documentos aún tenían su identidad original y no la actual.

“También hemos tenido casos de hombres trans (que ya cambiaron su identidad) que van a la Caja y tienen que hacerse un chequeo ginecológico, por ejemplo; pero en la Caja les dicen no, tú ya figuras como hombre, entonces yo no puedo justificar que te esté dando un servicio para mujeres. En viceversa pasa lo mismo”, sostiene el informe defensorial.

Esta situación se debe a que no hay un reglamento ni bases de datos para que las personas trans puedan hacer uso de estos servicios.

Algo similar pasa en el acceso a la libreta militar. El numeral 12 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado señala que prestar el servicio militar es obligatorio para los varones.

En este caso si bien hay una resolución ministerial emitida en 2019, ésta no se cumple. Para muchos les es difícil o muy costoso el conseguir el documento.

“Yo hice mi servicio militar y estoy en la libreta con mi nombre masculino, fui a averiguar y no me pudieron explicar cómo hacer el trámite, al final lo dejé así; es un documento que no voy a usar”, dice una mujer trans.

Si bien es cierto que los varones que cambiaron su identidad por una femenina no usarán más el documento, el problema aparece cuando se pasa de la identidad femenina a una masculina.

La única forma en la que podrían acceder a este documento es mediante el trámite de libreta de servicio militar por redención, al cual se acogen aquellos varones que no se hubieran presentado al proceso de reclutamiento.

El costo es de 4.000 bolivianos, además del 5% (200 bolivianos) por año de retraso, acumulable hasta el décimo año.

Esto ocurre incluso en quienes ya hicieron el premilitar antes del cambio de su identidad de género y ya cuentan con una libreta de servicio militar.

“Hay algunos chicos trans que tienen su libreta porque hicieron la premilitar con su identidad femenina. No queda claro cuál es el costo y el procedimiento”, dice el documento defensorial.