Para Quenta, hacer la peregrinación hacia el santuario no sólo es una actividad propia de la población católica ya que los aymaras realizan este recorrido para que “la energía cosmotelúrica les llegue”.

No obstante, los fieles católicos creen que es la “mamita de Copacabana” la que les concede todos los deseos. “Por eso es importante ir con mucha fe y sin hacer chacota”, dijo, Eduardo Castro, uno de los peregrinos católicos que realiza ese recorrido a pie durante más de 15 años.

Los puestos estarán en Peñas, Huarina y Tiquina, en donde se dará primeros auxilios. La tención se hará desde este miércoles hasta el sábado. “Por lo general se atiende fatiga, dolor muscular, ampollas, problemas digestivos”.

Dips recomendó a la población que peregrina que lleve ropa cómoda apta para el frío y para el calor. Un sombrero de ala ancha y bloqueador solar.

Los zapatos deben ser cómodos, lo ideal que no sea tenis de suela muy delgada o zapatos nuevos. Hay que evitar los botines. Si son muy aprietos o muy sueltos producirá ampollas.

La mochila no debe ser grande ni pequeña. Debe tener sujetadores anchos para que no lastime. Además no debe ser pesada. Es importante llevar bastantes pares de medias, porque si se humedece el pie produce ampollas.