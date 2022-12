Llegan bomberos para ayudar a Yungas; incendios golpean 30 municipios del país

Bomberos de Perú y de Santa Cruz llegaron a La Paz para ayudar a sofocar los incendios en los Yungas de La Paz. En el país -en total- hay 30 municipios afectados por quemas, de acuerdo con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó que 20 miembros de Bomberos Unidos Sin Fronteras de Perú llegaron al departamento para ayudar a los municipios de los Yungas que son afectados por los incendios.

De ellos, siete llegaron primero y ayer arribaron otros 13, quienes ya se desplazaron a las poblaciones afectadas. “Nuestros hermanos están sufriendo por el incendio que ocasionaron algunas personas”, dijo Quispe.

Roly Cañaviri, técnico de Atención de Desastres de la Gobernación, dijo que siete municipios se declararon en emergencia: La Asunta, Palos Blancos, Irupana, Chulumani, Alto Beni, Coripata y Guanay. Se prevé que Chuma se pueda sumar a la lista.

Cañaviri agregó que son más de 2.300 familias afectadas y 1.200 hectáreas quemadas. “Esos datos todavía se irán actualizando”, indicó.

Los bomberos que llegaron ahora partirán a La Asunta, Palos Blancos y Chulumani, las poblaciones más golpeadas por el fuego.

La embajadora de Perú, Carina Palacios, destacó esta cooperación entre ambos países. “Es trágico ver que los bosques se estén quemando”, dijo.

El comandante de la Unidad 1-42, José Benavente, dijo que tras una solicitud de ayuda de la Gobernación, los bomberos llegaron al país. Indicó que primero se realizará una evaluación, “Por las fotos que nos enviaron es un incendio de copa baja -que está al ras del suelo-; entonces haremos un contrafuego para evitar otro evento más”, detalló.

No es el único grupo de bomberos que llegó ayer a La Paz. En horas de la tarde el viceministro Calvimontes recibió a una brigada de 33 bomberos especialistas en incendios forestales que llegaron de Santa Cruz con el fin de apoyar en ese trabajo de mitigación en los Yungas. Llevaron herramientas para esta labor.

La autoridad contó que decidió que este contingente de bomberos vaya a los Yungas, porque desde hace tres días el helicóptero que estaba destinado para mitigar el fuego no llegó al lugar. “Hizo seis intentos para llegar allá, pero no pudo por la característica del terreno, ya que es una zona montañosa y de muy difícil acceso, también la densa humareda no permite operar”, dijo e indicó que por eso la nave tendrá otro destino.

Dijo que los bomberos cruceños ayudarán a apagar los incendios con la ayuda de las autoridades locales.

Según el viceministro, en la actualidad, “30 municipios en todo el territorio nacional se declararon -de forma paulatina- en desastre por incendios”.

Además, las lluvias que se registraron el miércoles, lograron controlar los incendios. “En el departamento de Tarija -por ejemplo- ya no hay ni un incendio, se logró apagar todo, incluso el que se registró en el parque de Tariquía”, sostuvo.

Indicó que por el momento los incendios se reportan más en La Paz y Santa Cruz. “Si bien persisten los incendios, se espera que en las siguientes horas se apaguen”, sostuvo.

La directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yovenka Rosado, informó que ayer se registraron 13 puntos de incendio que afectan a ocho municipios.

“Tenemos incendios en Samaipata, Cabezas, Postrervalle, Gutiérrez, Pampa Grande, Valle Grande, San Ignacio y El Torno”, dijo Rosado e indicó que preocupan las quemas registradas en Masicuri y Postrervalle. “Por eso, la Gobernación ha desplazado dos brigadas de bomberos forestales”.

Rosado agregó que se desplazaron camiones cisterna al lugar.

“Estamos solicitando ayuda al Viceministerio de Defensa Civil para que lleven militares de las Fuerzas Armadas y un helicóptero al sector”, sostuvo.

Solicitó a la población denunciar a las personas que provocan las quemas. De esa manera, la Gobernación iniciará procesos penales.

Las autoridades indicaron -además- que la situación está controlada. “Desde nuestra evaluación y en relación a los que se registraron en otros años, los actuales no revisten la gravedad”, dijo.