Los restos del niño víctima de violación llegan a Yapacaní y la población llora su partida

Hay consternación en Yapacaní por el trágico desenlace del caso del niño víctima de violación. Sus restos han llegado hasta esa región cruceña y en medio de llanto, sus familiares y vecinos lo despiden con un solo pedido: ¡Justicia!

“Pido justicia para mi hermanito, tenía toda una vida por delante, él no se merecía esto. Señores ministros, que esto no quede en propaganda, solo pido mano dura para estos violadores asesinos, que esto no quedé así”, reclamó su hermano en una entrevista con la red Unitel.

La mañana de este sábado, dos paros cardiacos fulminaron su corazón luego de horas muy complejas para su salud.

Sus agresores, cuatro hermanos, lo vejaron y le contagiaron una enfermedad sin cura que luego dañó su organismo.